Lại tái diễn các vụ đánh bom đẫm máu tại Pakistan

Hiện trường vụ nổ bom tại Peshawar ngày 8/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)



Theo TTXVN



Theo cảnh sát địa phương, một phần tử đánh bom liều chết đã kích hoạt khối thuốc nổ khi y xâm nhập khu vực có trụ sở của Liên đoàn Hồi giáo Pakistan (PML-N), đảng Tehreek-e-Insaf (PTI) và đảng cánh hữu Jamiat Ulema-e-Islam ở thị trấn Bắc Waziristan - nơi được coi là thành trì của phiến quân Taliban và các băng nhóm có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda - ở gần biên giới giữa Pakistan và Afghanistan. Vụ nổ khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 15 người bị thương.Trong khi đó, tại khu vực Tây Nam Pakistan, một vụ nổ đã xảy ra tại văn phòng của ông Sardar Omar Gorgaj - một ứng cử viên thuộc đảng Nhân dân Pakistan (PPP) ở Quetta, khiến 5 người bị thương.Theo lực lượng an ninh, một quả bom đã đặt trên nóc văn phòng của ông Gorgaj và được kích hoạt trong khi ông này nhóm họp với những người ủng hộ.Trước xu hướng bạo lực gia tăng tại Pakistan, cùng ngày 10/5, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-Moon đã bày tỏ quan ngại về tình hình bạo lực liên quan đến các cuộc bầu cử ở Pakistan, đồng thời hy vọng nước này sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc tổng tuyển cử tới.Theo Ủy ban bầu cử Pakistan, hiện 179 triệu phiếu bầu đã được chuyển tới 70.000 điểm bầu cử trên khắp cả nước với sự giám sát của quân đội.Hơn 600.000 nhân viên an ninh đã được triển khai để đảm bảo an ninh cho sự kiện này. Giới quan sát cho rằng PML-N của cựu Thủ tướng Nawaz Sharif sẽ giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 14 này.