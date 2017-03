Lại thêm vụ bắn nhiều người tại Mỹ

“Chúng tôi tin rằng động cơ của vụ xả súng có liên quan đến băng đảng tội phạm” - AFP dẫn lời người phát ngôn của Cục Cảnh sát Chicago Ron Gaines. Nhà chức trách Chicago hiện vẫn chưa bắt giữ được nghi can nào trong vụ tấn công mới nhất này.



Theo cảnh sát, nhiều nạn nhân khoảng 20-30 tuổi bị trúng đạn ở cánh tay, đùi và bàn chân. Một nạn nhân 24 tuổi bị bắn hai lần vào bụng và đang trong tình trạng nguy kịch. Nạn nhân 3 tuổi cũng đang đấu tranh giành giật sự sống do trúng đạn ở tai.



Cục Điều tra liên bang (FBI) cho biết Chicago là một trong những thành phố bạo lực nhất tại Mỹ. Chỉ tính riêng trong năm 2012, có tới 506 vụ án mạng xảy ra tại đây. Trong khi đó, ở thành phố New York, nơi có dân số đông gấp ba lần Chicago, số các vụ án mạng chỉ vào khoảng 419 vụ.



Liên quan tới vụ xả súng tại căn cứ hải quân ở Washington, giám đốc FBI James Comey hôm 19-9 cho biết nghi phạm Aaron Alexis, 34 tuổi, đã bắn các nạn nhân một cách ngẫu nhiên hệt như đang “đi săn”. Theo ông Comey, đoạn ghi hình từ các video giám sát cho thấy nghi phạm này “có vẻ hành động không có định hướng và mục đích cụ thể”.





Theo ĐÔNG PHƯƠNG (TT)