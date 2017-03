Lái xe buýt phản đối máy ghi hình

Theo Báo The Australian, giới tài xế xe buýt tại bang New South Wales (Úc) hăm he đầu năm sẽ tổ chức đình công nếu Cục Giao thông Vận tải bang không tháo máy ghi hình trên xe buýt.

Hiện nay, hầu hết xe buýt của bang được trang bị sáu máy ghi hình. Tuy nhiên, Công đoàn Xe buýt, tàu điện, tàu hỏa Úc cho rằng có một máy chuyên dùng để bắt lỗi lái xe như chạy lấn tuyến, thắng gấp, không dừng đón khách. Máy này đặt cách lái xe một mét và chĩa thẳng vào mặt lái xe. Theo Công đoàn Xe buýt, tàu điện, tàu hỏa Úc, việc hướng máy ghi hình vào lái xe làm lái xe cảm thấy bị xúc phạm và lái xe có thể bị phân tâm, ức chế, chần chừ trong xử lý tình huống và điều này rất dễ dẫn đến tai nạn. Do nhiều lái xe cảm thấy như bị giám sát chặt chẽ nên trong 12 tháng qua, 300/400 người xin thử việc đã nghỉ. Bà Carmel Tebbutt (thủ hiến tạm quyền bang New South Wales) khẳng định máy ghi hình lắp trên xe buýt đã 10 năm qua, chỉ khác là trong 18 tháng qua, xe buýt sử dụng máy ghi hình kỹ thuật số. Bà khẳng định máy ghi hình không nhằm giám sát lái xe mà chỉ để bảo đảm an toàn cho hành khách và lái xe. Bộ trưởng Giao thông David Campbell nhận xét trong thời gian qua, máy ghi hình kỹ thuật số trên xe buýt đã giúp ngăn ngừa nhiều hành vi bạo lực mà bằng chứng là số vụ tấn công lái xe buýt giảm hẳn. MINH NHỰT - THẠCH ANH