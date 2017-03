Làm thế nào để thoát khỏi một chiếc xe đang chìm?

1. Giữ tư thế chuẩn bị cho sự va chạm để giảm nguy cơ thương tích khi xe rơi xuống nước.

2. Mở cửa sổ xe càng nhanh càng tốt.

3. Giữ bình tĩnh và mở khóa cửa xe

4. Không tháo dây an toàn.

5. Dùng tay gần cửa để tìm chốt cửa.

6. Thoát ra bằng cửa sổ hoặc cửa xe.

7. Bơi lên mặt nước càng nhanh càng tốt.

8. Nhận sự chăm sóc y tế ngay lập tức.

Theo SƠN HÀ (TTO)



Theo CBS News, mới đây, một cô gái trẻ ở miền nam Newfoundland, Canada đã dùng một hòn đá nhỏ để thoát khỏi chiếc xe bị chìm xuống biển Đại Tây Dương.“Chỉ một phút trước tôi còn đang đi trên đường, phút sau thì đã thấy xe rơi xuống biển”, Hayley Young, 17 tuổi, người thị trấn Marystown, kể lại.Khi đó, cô đang lái xe qua một quả đồi ở Marystown, và không kịp dừng khi qua một khúc cua gấp. Chiếc xe của cô đâm vỡ rào chắn và rơi xuống biển. “Túi khí bung ra và khói mù mịt khắp nơi, tôi hầu như chẳng nhìn thấy gì cả”, hãng tin CBC News dẫn lời cô Young. Nước tràn vào xe, ngập chân cô chỉ trong vỏn vẹn vài giây. Không mở được cửa và cửa sổ xe, Young vẫn giữ được sự bình tĩnh. Cô với được hòn đá cô nhặt trên bãi biển và để trong xe trước đó.Trong khi đó, thủy triều kéo chiếc xe ra xa dần bờ. Young dùng hòn đá đập vỡ cửa sổ xe hơi và thoát ra. “Kính xe vỡ ở giữa, do đó vẫn còn nhiều mảnh kính ở các bên rìa, nên tay tôi đã bị cứa rất sâu khi luồn người qua cửa sổ”. Cổ và gương mặt của cô cũng bị vài vết cắt. Thoát ra ngoài, cô trèo lên nóc xe, nhưng chiếc xe chìm rất nhanh. Young đã bơi 30 m trong làn nước lạnh giá gần 0 độ để vào bờ.Chuyên gia Mỹ John Hunsucker cho biết mỗi năm trên thế giới có khoảng 350 người bị chết trong những chiếc xe chìm xuống nước. Theo trang web Wikihow.com, trong trường hợp xe rơi xuống nước, người ngồi trong xe cần thực hiện 8 bước sau để thoát ra ngoài.Cúi gập người xuống, đưa hai tay lên ôm gáy. Khi xe rơi xuống nước, những vết thương do va chạm có thể không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có thể sẽ khiến tay chân bạn khó cử động, ảnh hưởng đến khả năng thoát hiểm.Ngay sau khi rơi xuống nước, bạn chỉ có vài giây để mở cửa xe khi chúng vẫn còn ở trên mặt nước. Tuy nhiên khi xe bắt đầu chìm xuống, áp lực của nước tác động vào cửa xe từ bên ngoài rất lớn. Hãy cố giữ bình tĩnh, mở cửa sổ xe bằng mọi cách và càng nhanh càng tốt.Nếu cửa sổ không mở được, hãy đập vỡ cửa kính bằng chân, vai, hoặc một vật nặng trong xe. Bạn có thể thấy hoảng sợ khi nước tràn vào, nhưng mở được cửa sổ càng sớm thì bạn càng thoát nhanh.. Vụ tai nạn chắc chắn làm bạn chấn động, nhưng hãy cố giữ bình tĩnh. Khi vẫn còn không khí trong xe thì hãy thở chậm, sâu và tập trung vào việc tìm lối thoát. Mở khóa cửa xe bằng nút bấm tự động hoặc bằng tay. Tiếp tục thở bình thường cho đến khi nước ngập đến ngực, hãy hít sâu và bịt mũi.Nếu lập tức tháo dây an toàn, bạn có thể bị nước cuốn trôi xa khỏi cửa sổ hoặc cửa xe.Khi bị chìm trong nước và không nhìn thấy gì, hãy sử dụng tay gần cửa lần ra chốt cửa. Đừng cố mở cửa xe nếu xe chưa chìm hẳn mở áp lực của nước bên ngoài cửa xe rất lớn. Hãy kiểm tra để đảm bảo rằng bạn đã mở khóa cửa xe.Nếu chiếc xe trôi, bạn có thể thoát ra trước khi nước tràn vào xe. Nếu xe chìm nhanh, bạn phải chờ đến khi nước ngập bên trong xe. Khi đó, bạn có thể thoát ra bằng cửa sổ, hoặc mở cửa xe rồi mới tháo dây an toàn.Đẩy thân mình khỏi chiếc xe và bơi lên bề mặt. Nếu không biết phải bơi đường nào, bạn hãy bơi về phía có ánh sáng hoặc bơi theo những bong bóng nước đang di chuyển lên trên. Nếu không được, hãy thả lỏng để cơ thể tự trôi, bạn sẽ trôi dần lên bề mặt.Chất andrenaline trong máu có thể khiến bạn không phát hiện ra những vết thương trên cơ thể xảy ra trong vụ tai nạn. Do đó, hãy yêu cầu được chăm sóc y tế ngay khi có thể.