Lãnh đạo Mỹ, Trung gặp gỡ bên lề EAS

Thủ tướng Trung Quốc trao đổi với Tổng thống Mỹ bên lề EAS. Ảnh: AFP

Theo Nhật Nam ( VNE)



Cuộc gặp gỡ này diễn ra sau một tuần lễ hai nước có những tranh cãi liên quan tới chuyến công du châu Á-Thái Bình Dương của tổng thống Mỹ, cũng như những quan điểm khác nhau gần đây về vấn đề tiền tệ, thương mại và tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, AFP đưa tin.Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Cố vấn An ninh Quốc gia Tom Donilon cũng tham gia cuộc gặp cùng lãnh đạo hai nước. Một quan chức Nhà Trắng cho biết sẽ không có tuyên bố chính thức nào được đưa ra sau cuộc gặp gỡ này. Tổng thống Obama và Thủ tướng Ôn hôm 18/11 cũng được nhìn thấy trao đổi khá thân mật, khi hai ông ngồi cạnh nhau tại Gala Dinner do chủ nhà Indonesia tổ chức.Động thái này được cho là nhằm giải quyết những vấn đề nảy sinh khi Mỹ ngày một thể hiện vai trò của một cường quốc Thái Bình Dương và tạo ra đối trọng với sức mạnh quân sự, kinh tế cũng như ngoại giao của Trung Quốc. Ông Obama mới đây còn cho hay Trung Quốc cần phải tuân theo các nguyên tắc quốc tế trong hoạt động tài chính và thương mại.Tổng thống Mỹ hôm 16/11 khiến Bắc Kinh phải lưu tâm khi thông báo việc triển khai 2.500 lính thủy đánh bộ tới Australia. Ông coi đây là bằng chứng cho sự cam kết lâu dài của Mỹ đối với việc bảo vệ các lợi ích và đồng minh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.Obama cũng ủng hộ mạnh mẽ cho ý tưởng mở rộng các cuộc đàm phán về một liên kết thương mại xuyên Thái Bình Dương, khi nước Mỹ làm chủ nhà của Hội nghị cấp cao APEC tại Hawaii tuần trước. Điều này cũng khiến Bắc Kinh không hài lòng.Tổng thống Mỹ hôm qua ca ngợi EAS là một diễn đàn cấp cao nhất cho việc giải quyết các tranh chấp chủ quyền trên biển tại châu Á-Thái Bình Dương, trái với quan điểm muốn đàm phán trực tiếp về vấn đề này mà Bắc Kinh vẫn theo đuổi. Thủ tướng Ôn hôm qua cảnh báo về sự can thiệp của các lực lượng bên ngoài với các vấn đề chủ quyền.Cũng trong sáng nay, thủ tướng Trung Quốc còn gặp gỡ tổng thống Hàn Quốc và thủ tướng Nhật Bản. Lãnh đạo 3 nước cùng nhất trí cam kết phối hợp giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, Yonhap đưa tin.Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS) diễn ra ngay sau các Hội nghị cấp cao ASEAN và cũng được tổ chức tại hòn đảo du lịch Bali của Indonesia. Ngoài lãnh đạo 10 nước ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, New Zealand và Trung Quốc, tổng thống Mỹ và ngoại trưởng Nga cũng góp mặt.