Lãnh đạo Triều Tiên lệnh phát quân lương cho dân

Được biết, chính quyền Triều Tiên đang thực hiện đường lối "tiên quân," theo đó lực lượng vũ trang được đảm bảo thực phẩm tốt hơn dân thường. Do đó, theo giới phân tích, động thái trên của ông Kim Jong-Un là muốn giành niềm tin của người dân.



Triều Tiên cũng đang sử dụng phương tiện truyền thông nhà nước để đập tan những quan ngại về sự non trẻ ông Kim Jong-Un, miêu tả đó là điều phúc lành chứ không phải lý do để nghi ngờ phẩm chất lãnh đạo của ông.



Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un được cho là khoảng gần 30 tuổi, dù chính quyền Bình Nhưỡng chưa bao giờ công khai tuổi chính xác của ông.



Trong diễn biến khác cùng ngày, Hàn Quốc một lần nữa kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại sau khi Bình Nhưỡng đưa ra hàng loại tuyên bố khẳng định sẽ không can dự với Chính phủ Hàn Quốc của Tổng thống Lee Myung-bak.



Phát biểu trước một nhóm phóng viên nước ngoài tại Seoul, Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Chun Sig nói rằng nước ông muốn Bình Nhưỡng hướng tới đối thoại và Seoul sẽ kiên trì xây dựng môi trường cho cuộc đối thoại đó"./.

(Theo Vietnam+)