Lãnh đạo Triều Tiên lệnh quét sạch phần tử thù địch

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Nguồn: AFP)

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết mệnh lệnh trên được ông Kim Jong-un đưa ra ngày 1/5 trong chuyến thăm Bộ An ninh Nhân dân.



KCNA đưa tin: "Ông Kim kêu gọi (lực lượng an ninh) tận tâm bảo vệ Đảng, hệ thống xã hội và người dân; kiên quyết đẩy lui sự đầu độc về ý thức hệ và văn hóa cũng như tâm lý chiến của kẻ thù, đồng thời quét sạch những phần tử gây rối, thù địch đang ảo mộng một cách ngu xuẩn."



Ông Kim Jong-un nhấn mạnh Bộ An ninh Nhân dân và Lực lượng An ninh Nội địa Nhân dân Triều Tiên đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ hệ thống chủ nghĩa xã hội của nước này và yêu cầu họ tăng cường khả năng bảo vệ các chính sách của Đảng Lao động Triều Tiên./.

(Theo Vietnam+)