Lập tòa án lưu động xử ăn mày

Theo báo The Times và The Times of India (Ấn Độ) ngày 22-7, chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã phát động chiến dịch truy quét ăn mày để chào đón Đại hội thể thao khối Thịnh vượng chung tại Ấn Độ vào tháng 10 năm sau.

Ước tính số ăn mày hiện nay tại New Delhi khoảng 60.000 người. Phần nhiều là dân nhập cư (ảnh). Đã có nhiều đợt ra quân kiểm tra xử phạt nhưng rồi đâu cũng vào đấy khiến người dân địa phương mất lòng tin. Mới đây, tòa án tối cao phải vào cuộc, chỉ thị cho chính quyền New Delhi trong vòng 15 ngày phải đưa ra giải pháp căn cơ xóa sổ tận gốc lực lượng ăn mày. Trước mắt, chính quyền New Delhi đã cho lập hai phòng xử án lưu động để xét xử các băng nhóm tổ chức người đi ăn mày hoặc người ăn mày tái phạm nhiều lần. Phòng xử án được gắn sau xe tải có cảnh sát tháp tùng. Hiện thời chỉ còn chờ tòa án tối cao bổ nhiệm thẩm phán thì phòng xử án lưu động sẽ đi vào hoạt động. Luật của Ấn Độ cho phép tập trung người ăn mày vào các trung tâm trong vòng một năm và có thể phạt đến 10 năm tù đối với người thường xuyên tái phạm. Ngoài ra, chính quyền New Delhi còn đề xuất lập ngân hàng dữ liệu sinh trắc học để cơ quan chức năng nhanh chóng nhận dạng, phân loại và xử phạt người ăn mày tái phạm. Cách đây không lâu, Đại học Delhi đã công bố kết quả nghiên cứu cho thấy không hiếm người ăn mày có học thức. Nhiều người kiếm một ngày còn nhiều hơn lương một tháng của công chức. Ông Vijay Babli hiện cầm đầu 1.200 hộ ăn mày hoạt động tại New Delhi đang phấn khích chờ Đại hội thể thao khối Thịnh vượng chung để làm ăn. Thậm chí còn có cả trường dạy nghề cho người ăn mày. MINH NHỰT