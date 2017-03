Lật xe buýt ở Iran, 26 người chết

Sĩ quan cảnh sát cao cấp Mohammad Reza Mehmandar cho biết tài xế không thể kiểm soát chiếc xe do chạy với tốc độ cao dưới trời mưa.



Ông cho biết 19 người bị thương đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.



Vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc Izeh-Lordegan, cách thủ đô Tehran khoảng 500 km về phía tây nam.



Theo hãng tin AP, Iran là một trong những nước có hồ sơ an toàn giao thông tồi tệ nhất thế giới, với hơn 400.000 vụ tai nạn và khoảng 20.000 người thiệt mạng khi tham gia giao thông mỗi năm.



Nguyên nhân chủ yếu là do chạy xe quá tốc độ, các phương tiện không an toàn, không tuân thủ luật giao thông và thiếu các dịch vụ xử lý tình trạng khẩn cấp.





Theo Trùng Quang (TNO)