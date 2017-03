Lễ nhậm chức tổng thống Mỹ: Ông Obama nhắc nhớ lịch sử

Cùng đi có hàng trăm khách mời, phóng viên và nhân viên tháp tùng. Tuyến đường tàu dài 220 km trùng với tuyến đường năm 1861 Tổng thống Abraham Lincoln đi nhậm chức.

Phát biểu trước lúc khởi hành, ông Obama đã so sánh cuộc chiến chống suy thoái kinh tế, biến đổi khí hậu cũng như cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan với cuộc đấu tranh của các bậc tiền nhân khai sáng nước Mỹ.

Ông nhấn mạnh điều nước Mỹ cần để vượt qua thời điểm khó khăn này là tinh thần bền bỉ và lý tưởng mà những người lập quốc đã thể hiện. Ông kêu gọi người dân phải kiên nhẫn chờ đợi những nỗ lực của ông và đoàn kết để tạo ra thay đổi.

Sau cuộc hành trình gần ba giờ, ông Obama đã xuống tàu tại TP Wilmington (bang Delaware) để đón Phó Tổng thống đắc cử Joseph Biden cùng gia đình. Tại đây, ông đã phát biểu với đám đông chào đón.

Đoàn tàu tiếp tục đi đến TP Baltimore (bang Maryland). Tại đây, trước 40.000 người, ông Obama nhắc lại lịch sử những vị anh hùng khai sáng nước Mỹ để kêu gọi người dân vượt qua thách thức hiện nay. Ông ca ngợi tinh thần dũng cảm của các chiến sĩ ở pháo đài Fort McHenry (Baltimore) đã từng chống hải quân Anh trong cuộc chiến bảo vệ độc lập năm 1812.

Tối 17-1, đoàn tàu đến thủ đô Washington, D.C. Hàng ngàn người bất chấp giá rét xếp hàng chờ kiểm tra an ninh hàng giờ để đón chào ông Obama tại nhà ga. Kết quả khảo sát gần đây nhất do The New York Times kết hợp với hãng tin CBS thực hiện cho thấy 79% người Mỹ lạc quan về nhiệm kỳ sắp tới của ông Obama.

Nhân lễ nhậm chức 20-1, nhiều báo Mỹ đua nhau tăng số phát hành và phụ bản. The Washington Post tăng giá từ 75 xu lên 2 USD tờ cho các số phát hành ngày 20-1 và 21-1. Số phát hành cũng sẽ tăng lên 1,7 triệu bản mỗi ngày trong khi bình thường ngày cuối tuần báo chỉ phát hành gần 0,6 triệu bản. Báo còn phát hành thêm một phụ bản vào ngày 20-1.

The Chicago Tribune cũng sẽ phát hành phụ bản vào ngày lễ nhậm chức. Trong khi đó, The New York Times sẽ ra một tạp chí kỷ niệm lễ nhậm chức vào ngày 18-1 và tăng số phát hành lên 75% thành 2,2 triệu bản vào ngày 21-1. Tháng sau, báo sẽ xuất bản cuốn sách Obama: Hành trình lịch sử với giá 14,95 USD.

Các báo khác như USA Today, Wall Street Journal, Honolulu Advertiser đều tăng số phát hành vào hai ngày 20 và 21-1.