Lễ tang nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt trên báo chí quốc tế

Đại sứ quán Việt Nam ở Trung Quốc tổ chức truy điệu Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc sáng 15-6 đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Phó Trưởng ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Hồng Tài là vị khách đầu tiên có mặt tại lễ truy điệu. Ông xúc động nói: “Chúng tôi rất bất ngờ và đau lòng trước sự ra đi của đồng chí Võ Văn Kiệt. Đồng chí Võ Văn Kiệt đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, cũng như đối với việc bình thường hóa và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước Trung-Việt. Sự ra đi của đồng chí Võ Văn Kiệt là sự mất mát to lớn đối với Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam. Chúng tôi mong rằng nhân dân Việt Nam sẽ biến đau thương thành sức mạnh, đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục phấn đấu giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng hiện đại hóa và đổi mới mở cửa”. NG.H (Theo VOV)