Lebanon phá mưu đánh bom của nhóm người Syria

Quân đội Lebanon đã ra thông cáo một ngày sau khi các tin tức truyền thông cho biết 5 người Syria này đã bị bắt ở khu vực al-Maslakh, sát Nabatiyeh, khi chúng âm mưu kích hoạt chất nổ trong một buổi lễ tôn giáo dự kiến diễn ra cùng ngày.



Thông cáo nêu rõ: "Trong khuôn khổ các biện pháp an ninh do các đơn vị quân đội triển khai trên toàn lãnh thổ Lebanon và sau khi nhận được thông tin về việc một vài người có hoạt động an ninh khả nghi ở khu vực dân cư của thị trấn Nabatiyeh, một đội tuần tra đã bố ráp khu vực này và bắt giữ 5 công dân Syria. Đội tuần tra đã tịch thu 450 gam chất nổ, đạn cối với các thư từ bằng tiếng Hebrew và một kíp nổ."



Một nguồn tin giấu tên cho biết nhóm người này đã sống tại Lebanon vài năm và đang lên kế hoạch tấn công nhằm vào các tín đồ Hồi giáo dòng Shi'ite./.





Theo Vietnam+