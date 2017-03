LHQ bày tỏ quan ngại về vụ bắn rốckét vào Israel

Các chuyên gia Israel tại nơi bị bắn rốckét. (Nguồn: AP)

Vụ bắn rốckét nói trên đã phá hủy tuyến đường phía Nam của thành phố duyên hải Ashkelon.



Nhóm Fahd El-Lil (Báo đen), tự nhận là một nhánh trong "Lữ đoàn Tử vì đạo Al-Aqsa" thuộc đảng Fatah của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, đã thừa nhận thực hiện vụ bắn rốckét này nhằm trả đũa việc tù nhân Palestine Arafat Jaradat đột ngột qua đời trong nhà tù của Israel hôm 23/2.



Phía Palestine cáo buộc Israel tra tấn tù nhân, dẫn tới cái chết của tù nhân này.



Báo cáo trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề chính trị, ông Jeffrey Feltman nhấn mạnh tính nghiêm trọng của vụ việc, bởi dù không gây thương vong nhưng đây là vi phạm đầu tiên phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian và đạt được ngày 21/11/2012, sau 8 ngày xung đột ở Dải Gaza và Israel làm 170 người Palestine và 6 người Israel thiệt mạng.



Ông Feltman kêu gọi khẩn cấp nối lại các cuộc đàm phán nhằm tháo gỡ bế tắc trong tiến trình hòa bình Trung Đông, đồng thời nhấn mạnh cần ngay lập tức tiến hành điều tra độc lập làm rõ nguyên nhân cái chết của tù nhân Jaradat.



Trong thông cáo báo chí, Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông Robert Serry nhấn mạnh vụ bắn rốckét nói trên là hành động “hoàn toàn không thể chấp nhận”. Ông Serry cũng bày tỏ "chia buồn và lo ngại sâu sắc" về cái chết của tù nhân Palestine và tái khẳng định lập trường của Tổng Thư ký Ban Ki-moon là "cần tôn trọng tuyệt đối các nghĩa vụ quốc tế về quyền con người đối với tất cả tù nhân Palestine bị Israel giam giữ."



Cái chết của tù nhân Jaradat làm dấy lên làn sóng biểu tình phẫn nộ của người Palestine những ngày qua. Hàng nghìn người Palestine ở Bờ Tây đã tham dự lễ tang tù nhân bị thiệt mạng và đã bùng phát đụng độ với lực lượng an ninh Israel. Trong khi đó, hàng nghìn tù nhân Palestine trong các nhà tù của Israel đã tuyệt thực để phản đối cái chết của tù nhân Jaradat.



Ngay sau khi xảy ra vụ bắn rốckét, Chính phủ Israel đã quyết định đóng cửa khẩu biên giới Kerem Shalom nối với miền Nam Gaza "nhằm đảm bảo an ninh." Cửa khẩu Kerem Shalom vốn được mở 6 ngày trong tuần để cho phép vận chuyển một cách hạn chế các loại hàng hóa, trong đó có lương thực, thực phẩm và vật liệu xây dựng từ Israel vào Gaza. Hiện, cửa khẩu Erez ở phía Bắc Gaza vẫn được mở cho các hoạt động nhân đạo và "các trường hợp đặc biệt."



Trong khi đó, Bộ trưởng Dân phòng Israel Avi Dichter cảnh báo về một cuộc nổi dậy lần thứ ba của người Palestine nếu các cuộc đụng độ với người biểu tình gây đổ máu. Hai cuộc nổi dậy trước đó vào các năm 1987 và 2000 đã làm thiệt mạng 5.000 người Palestine và 500 người Israel trong khoảng 140 vụ tấn công./.

(Theo TTXVN)