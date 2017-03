LHQ cảnh báo nguy cơ nội chiến ở Lebanon

Quốc hội Lebanon sẽ nhóm họp vào ngày 21-11 tới để bầu người kế nhiệm Tổng thống Emile Lahoud - một đồng minh thân cận của Syria. Nhiệm kỳ của ông Lahoud kết thúc vào ngày 23-11. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu sẽ thất bại nếu lãnh đạo của các phe phái đối địch không đạt được thỏa thuận về tổng thống mới.

Nhiều người lo sợ nếu không đạt được thỏa thuận, sẽ có hai chính phủ đối địch và xảy ra bạo lực chính trị tại một đất nước vẫn đang trên đà hồi phục từ cuộc nội chiến 1975-1990.

Ông Ban đã nói với lãnh đạo của các phe phái trong chuyến thăm Beirut rằng ’’điều cần thiết là phải nhóm họp quốc hội để bầu một tổng thống mới’’. ’’Thế giới đang nhìn vào Lebanon. Đây là một thời điểm quan trọng đối với tương lai của đất nước này. Nếu không có ai đứng ra gánh vác trách nhiệm, Lebanon có thể tiến tới bờ vực thẳm’’, ông nói.

Cuộc đấu tranh quyền lực giữa liên minh cầm quyền do phương Tây hậu thuẫn và phe đối lập, do Hezbollah thân Syria đứng đầu, đã làm chính phủ tên liệt trong một năm qua. Thỏa thuận về người kế nhiệm ông Lahoud và Nội các do tổng thống mới thành lập được coi là quan trọng để tháo ngòi cho cuộc khủng hoảng này.

Cuộc bầu cử tổng thống đã bị hoãn ba lần để các phe phái có thêm thời gian thỏa hiệp. Theo hệ thống chia sẻ quyền lực của Lebanon, tổng thống phải là một người Cơ đốc giáo Maron. Trưởng giáo Maron, Nasrallah Sfeir, đã trình danh sách các ứng viên lên Chủ tịch quốc hội Nabih Berri. Danh sách này gồm hai ứng viên của liên minh cầm quyền và một ứng viên của phe đối lập.

Tuy vậy, cả ba ứng viên trên ít có cơ hội trở thành tổng thống vì các phe nhóm đối địch không coi họ là những ứng viên thỏa hiệp.