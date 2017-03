LHQ có bằng chứng giá trị về vũ khí hóa học ở Syria

Phát ngôn viên Liên hợp quốc Farhan Haq cho biết sau khi bị tấn công, phái đoàn Liên hợp quốc đã quay trở lại hiện trường vụ tấn công hồi tuần trước và thăm hai bệnh viện.



Trả lời báo giới, phái ngôn viên Haq cho hay: "Đó là một ngày rất hiệu quả và một khi (phái đoàn) đánh giá xong, họ dự định tiếp tục công việc vào ngày mai".



Ông Haq cho biết phái đoàn do chuyên gia người Thụy Điển Ake Sellstrom dẫn đầu đã "thu thập được bằng chứng có giá trị".



Cũng theo phát ngôn viên Haq, nhóm thanh sát viên Liên hợp quốc "sẽ hoàn thành phân tích khoa học sớm nhất có thể và phái đoàn sẽ tìm cách dựng lại báo cáo tường thuật dựa trên bằng chứng về các vụ việc và các thông tin khác".



Trong khi đó, cũng trong ngày 26/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các quốc gia phương Tây đang kêu gọi tiến hành hành động quân sự chống lại Syria không có bằng chứng về việc Chính phủ Syria đứng đằng sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học.



Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Lavrov cho rằng các quốc gia kêu gọi việc can thiệp như trên đã đảm nhiệm vai trò của “cả các thanh sát viên và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc” trong việc điều tra vụ việc. Ông nói: “Họ không thể đưa ra bằng chứng song vẫn nói rằng 'giới hạn đỏ' đã bị vượt qua và họ không thể chờ đợi lâu hơn nữa".



Còn trả lời phỏng vấn hãng tin AP tại Damascus ngày 26/8, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mikdad cho biết tấn công Xyri sẽ làm bùng phát “sự hỗn loạn” và đe dọa hòa bình, an ninh trên toàn thế giới.



Ông khẳng định đất nước ông sẽ tự vệ trước bất kỳ cuộc tấn công quốc tế nào, đồng thời thề rằng Syria sẽ không phải là một mục tiêu dễ dàng.



Ông cho hay nhóm thanh sát viên Liên hợp quốc đang điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học nên được phép tiến hành công việc của họ trước khi thế giới đưa ra bất kỳ sự phán xét nào./.

(Theo Vietnam+)