LHQ kéo dài sứ mệnh giám sát chế tài trừng phạt Iran

Ngày 5/6, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết, theo đó kéo dài sứ mệnh của Nhóm các chuyên gia giám sát chế tài trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran do nước này từ chối ngừng chương trình hạt nhân gây tranh cãi của mình cũng như không đáp ứng các yêu cầu khác có liên quan của Hội đồng Bảo an.

Nghị quyết trên chỉ rõ việc phổ biến vũ khí giết người hàng loạt và những tham vọng sở hữu loại vũ khí này vẫn tiếp tục là mối đe dọa thường trực đối với hòa bình và an ninh toàn cầu.



Lần đầu tiên Hội đồng Bảo an đã áp dụng các biện pháp trừng phạt chống Iran vào năm 2006, trong đó có việc cấm nước này được mua bán nguyên liệu, công nghệ và máy móc liên quan đến hạt nhân.



Mới đây nhất, vào năm 2010, các biện pháp này đã được siết chặt thêm bằng việc cấm Iran mua một số loại vũ khí nhạy cảm từ bên ngoài, kèm theo một số trừng phạt mang tính pháp lý đối với một số nhân vật cụ thể có liên quan tới chương trình hạt nhân của quốc gia Vùng Vịnh này.



Trong một tuyên bố phát đi từ trụ sở Liên hợp quốc tại New York, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon một lần nữa kêu gọi chính quyền Iran chứng minh rõ ràng và thuyết phục tính chất dân sự trong chương trình hạt nhân của mình trước cộng đồng quốc tế.



