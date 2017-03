LHQ kết thúc việc bầu ủy viên không thường trực

Một cuộc họp của Hội đồng bảo an LHQ tại New York. (Nguồn: AFP)

Năm nước Guatemala, Morocco, Togo, Pakistan và Azerbaijan sẽ thay thế các nước Brazil, Gabon, Nigeria, Libanon, Bosnia và Herzegovina làm ủy viên không thường trực của Hội đồng bảo an với nhiệm kỳ hai năm, bắt đầu từ ngày 1/1/2012 đến 31/12/2013.



Việc bỏ phiếu bầu năm ủy viên không thường trực của Hội đồng bảo an nhiệm kỳ 2012-2013 được tiến hành từ ngày 21/10.



Tại vòng bỏ phiếu thứ nhất, Guatemala nhận được 191 phiếu, Morocco giành 151 phiếu, Pakistan giành 129 phiếu. Tại vòng bỏ phiếu thứ ba, Togo giành được 131 phiếu ủng hộ để trở thành ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an đại diện cho các khu vực châu Phi và châu Á-Thái Bình Dương (3 ghế) và khu vực Mỹ Latinh, Caribe (1 ghế).



Trong khi đó, ghế thứ năm, đại diện cho khu vực Đông Âu, vẫn còn là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các quốc gia ứng cử khi đến vòng bỏ phiếu thứ chín, cả Azerbaijan và Slovenia đều không giành đủ 2/3 số phiếu ủng hộ.



Ngày 24/10, Đại hội đồng Liên hợp quốc nối lại việc bỏ phiếu bầu vị trí còn lại trong Hội đồng bảo an đại diện khu vực Đông Âu. Tới vòng bỏ phiếu thứ 17, Azerbaijan đã giành được 155 phiếu ủng hộ để trở thành ủy viên không thường trực của Hội đồng bảo an, đại diện khu vực Đông Âu./.

