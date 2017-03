LHQ mặc niệm cố Tổng thống Venezuela H.Chavez

Cố Tổng thống Venezuela Hugo Chávez là một nhà lãnh đạo đã tạo nên sự khác biệt trên thế giới.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon đã bày tỏ lòng kính trọng đối với cố Tổng thống, ca ngợi ông là một nhà lãnh đạo đã tạo nên sự khác biệt trên thế giới.



Cùng ngày, tại thủ đô Caracas, Tổng thống lâm thời Venezuela Nicolas Maduro cho biết lực lượng an ninh nước này đã phát hiện một âm mưu ám sát nhà lãnh đạo đối lập Henrique Capriles, ứng cử viên của liên minh đối lập trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới tại quốc gia Nam Mỹ này.



Ông Maduro đã phái Tướng Miguel Rodríguez Torres, Tư lệnh Tình báo quốc gia, tới gặp các đại diện của ông Capriles để đề xuất các biện pháp đảm đảm an toàn tuyệt đối cho vị Thống đốc bang Miranda cũng như các ứng cử viên khác để họ có thể tranh cử trong hòa bình và dân chủ.



Trước đó, ông Capriles đã nhận được thông tin về một âm mưu tấn công nhằm vào ông.



Tổng thống lâm thời Maduro cho biết chính phủ đã phát hiện phe cực hữu có liên hệ với các nhóm của Roger Noriega - cựu đại sứ Mỹ tại Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) và Otto Reich - cựu đại sứ Mỹ tại Venezuela, lên kế hoạch ám sát ứng cử viên tổng thống của liên minh đối lập.



Chính phủ Venezuela đã nhiều lần cảnh báo về việc các lực lượng cực hữu tìm cách gây bất ổn trong bối cảnh Tổng thống Chávez bị bệnh nặng, nhằm tạo cớ để nước ngoài can thiệp lật đổ chính phủ tiến bộ tại quốc gia Nam Mỹ này.



Sau khi Tổng thống Chávez qua đời, Venezuela đã thông báo tổ chức bầu cử sớm vào ngày 14/4 tới. Trong số bảy ứng cử viên đã đăng ký tranh cử nổi lên hai nhân vật nặng ký là ông Maduro thuộc Đảng xã hội thống nhất (PSUV) và ông Capriles, đại diện Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) - liên minh tập hợp gần 20 chính đảng và tổ chức cánh hữu đối lập.



Tháng 1/2013, ông Maduro từng tố cáo các lực lượng cực hữu trong nước với sự đồng lõa của các lực lượng ở bên ngoài đã lên kế hoạch ám sát ông và Chủ tịch Quốc hội Diosdado Cabello./.

(Theo TTXVN)