LHQ ra kế hoạch cải thiện sức khỏe bà mẹ, trẻ em

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)



Bản dự thảo kế hoạch của WHO đề ra các ưu tiên nhằm đối phó với tình trạng thiếu chất dinh dưỡng, chậm tăng cân sau sinh, tỷ lệ trẻ em béo phì và hậu quả của thiếu chất vô cơ và vitamin của các bà mẹ và trẻ em.



Dự thảo kế hoạch về chất dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em của WHO được gửi đến các nước thành viên để đóng góp ý kiến tại Hội nghị và đây là một phần của tiến trình tham khảo ý kiến kéo dài 2 năm nhằm hoàn thiện các biện pháp tăng cường chất dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em.



Các số liệu của WHO cho biết năm 2010, thế giới có hơn 100 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị thiếu cân và ít nhất 170 em bị còi cọc.



Hiện nay tình trạng thiếu dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em, kể cả thiếu máu và vitamin A, đang là mối lo ngại ngày càng tăng trên toàn cầu.



Tại cuộc họp báo ở Geneva cùng ngày, Francesco Branca, Giám đốc phụ trách dinh dưỡng của Ban Y tế và Phát triển của WHO đã kêu gọi các nước trên thế giới đẩy mạnh các hoạt động để ngăn chặn tình trạng thiếu dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em./.