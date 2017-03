LHQ sắp thảo luận việc lập tòa án xử cướp biển

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khẳng định, Hội đồng sẽ bắt đầu ngay các cuộc thảo luận để thành lập ba tòa án xét xử cướp biển, đồng thời yêu cầu các nước thành viên Liên hợp quốc ban hành các luật tương ứng để trừng phạt cướp biển. Nghị quyết này cũng yêu cầu siết chặt các cơ chế pháp lý quốc gia và quốc tế chống cướp biển.



Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng thúc đẩy các cuộc thảo luận chiến lược quốc tế toàn diện hơn để xử lý các bất ổn chính trị, cướp biển và các đe dọa từ tổ chức khủng bố Al-Shabab có quan hệ với al-Qaeda và hiện đang kiểm soát phần lớn miền Trung và Nam Somalia.



Liên hợp quốc lưu ý rằng, các tổ chức khủng bố và cướp biển Somalia ngày càng gia tăng và có quan hệ chặt chẽ với tổ chức khủng bố toàn cầu al-Qaeda.



Dự thảo Tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lưu ý, sự bất ổn định ở Somalia đã làm trầm trọng hơn nạn cướp biển, đồng thời nhấn mạnh Liên hợp quốc cần có đường lối toàn diện để giải quyết tận gốc hiện trạng này.



Hội đồng Bảo an cũng yêu cầu, các nước thành viên Liên hợp quốc ủng hộ hiệu quả hơn lực lượng gồm 8.000 quân của Liên hợp quốc nhằm đánh bại quân phiến loạn chống chính phủ chuyển tiếp Somalia.



Theo số liệu của Liên hợp quốc, cướp biển ở ngoài khơi Somalia đã gây thiệt hại 7 tỷ USD mỗi năm cho ngành hàng hải thế giới, chưa kể những chi phí khổng lồ khác như phí bảo hiểm tăng vọt và chi phí triển khai tàu chiến chống cướp biển ở vịnh Aden và Ấn Độ Dương. Trong năm 2010, cướp biển Somalia đã bắt giữ 53 tàu và 1.811 thủy thủ./.





(TTXVN/Vietnam+)