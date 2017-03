LHQ tài trợ chống bại liệt cho 72 triệu trẻ châu Phi

Bill Gates cho em bé uống thuốc chống bại liệt

tại trạm xá Bibi ở Sokoto, Nigeria. (Nguồn: Internet)



(TTXVN/Vietnam+)



Gần 300.000 nhân viên y tế sẽ được triển khai khắp châu Phi trong tuần này để thực hiện chiến dịch.Các nhà lãnh đạo các nước châu Phi đã phối hợp chặt chẽ với Liên hợp quốc và cam kết thực hiện khẩn cấp chiến dịch chống bại liệt quy mô toàn châu lục này.Trong năm tháng qua, bệnh bại liệt bùng phát tại Nigeria đã lan rộng tới 24 nước khác ở vùng sừng châu Phi và các khu vực Đông và Trung Phi. Nhờ sự can thiệp quốc tế kịp thời, sự lây lan của virus bại liệt đã bị chậm lại, hiện chỉ còn các ca nhiễm bệnh mới được ghi nhận ở Mali và Liberia. Nigeria cũng đã giảm tới 98% số ca lây nhiễm bệnh bại liệt trong năm qua.Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo bệnh bại liệt chưa được loại trừ hoàn toàn ở châu Phi vì ngay cả những nước nhiều năm qua như Uganda, Liberia không có ca lây nhiễm nào nhưng mới đây đã phát hiện những ca lây nhiễm mới. WHO cho rằng sự ủng hộ của các chính phủ châu Phi quyết định thành công hay thất bại của chiến dịch loại trừ bệnh bại liệt ở châu lục này.Quỹ Bill và Melinda Gates, các cơ quan viện trợ phát triển của Mỹ, Nhật Bản, Đức, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) mới đây đã tài trợ 43 triệu USD cho chiến dịch này.Tổ chức Phù luân quốc tế đã đóng góp gần một tỷ USD để phòng chống bệnh bại liệt ở châu Phi kể từ năm 1985 và tiếp tục kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế tài trợ 810 triệu USD cho Kế hoạch chiến lược loại trừ hoàn toàn bệnh bại liệt trên toàn cầu (GPEI) vào năm 2013.Theo số liệu của Liên hợp quốc, kể từ khi phát động GPEI năm 1988, năm có tới 350.000 trẻ em mắc bệnh bại liệt ở 125 nước, số trẻ em mắc bệnh bại liệt trên toàn cầu đã giảm 99%. Cho đến nay, chỉ còn bốn nước có số trẻ em mắc bệnh cao là Nigeria, Ấn Độ, Pakistan và Afghanistan./.