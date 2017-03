Libya bầu cử quốc hội đầu tiên sau gần nửa thế kỷ

Người dân bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Tripoli ngày 7/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

(TTXVN)



Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 8 giờ 00 giờ địa phương (tức 5 giờ 00 giờ GMT) và sẽ đóng cửa sau 12 giờ bỏ phiếu.Có 3.700 ứng cử viên, trong đó có hơn 600 ứng cử viên nữ, tham gia tranh cử vào 200 ghế trong Quốc hội mới. Thành phần của quốc hội đã được thảo luận rất nhiều trong thời gian qua.Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) cho biết các ghế được phân bổ theo dân số các khu vực, cụ thể là 100 ghế thuộc về miền Tây, 60 ghế cho miền Đông và 40 ghế cho miền Nam. Tuy nhiên, các phe phái ở miền Đông muốn có một số ghế công bằng giữa các miền và dọa tẩy chay cuộc bầu cử nếu yêu cầu của họ không được đáp ứng.Cuộc bầu cử áp dụng một hệ thống bỏ phiếu phức tạp, các ứng cử viên được ghi danh theo danh sách đảng và được chọn theo tỷ lệ đại diện cho 80 ghế trong Quốc hội, trong khi 2.639 ứng cử viên độc lập được chọn theo đa số quá bán để vào các ghế còn lại.Trong số 374 đảng phái tham gia tranh cử lần này, liên minh của cựu Thủ tướng Mahmud Jibril được xem là đối thủ sáng giá trong số các đảng tự do, trong cuộc ganh đua khốc liệt với hai đảng Hồi giáo là Đảng Công lý và Phát triển, và đảng Al-Wattan. Kết quả sơ bộ dự kiến được công bố trong ngày 11/7.Quốc hội mới sẽ phải bổ nhiệm một chính phủ lâm thời, nhưng không được quyền chỉ định một ủy ban lập hiến vì NTC đã ra quyết định này vào phút chót, theo đó thành viên ủy ban này sẽ do người dân bầu trực tiếp.Libya đã không tổ chức bầu cử kể từ cuối thời Vua Idris, người mà nhà cố lãnh đạo Muammer Gaddafi đã lật đổ trong một cuộc đảo chính năm 1969 và lên cầm quyền suốt 42 năm sau đó.Một ngày trước khi diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này, một nhân viên bầu cử Libya đã thiệt mạng khi các tay súng bắn một máy bay trực thăng vận chuyển các hòm phiếu qua khu vực Hawari, phía Nam thành phố Benghazi. Rất may, máy bay đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Benina.Người đứng đầu phái bộ của Liên hợp quốc tại Libya, ông Ian Martin đã lên án vụ tấn công trên, đồng thời kêu gọi "tất cả các cử tri hãy thể hiện quyền dân chủ để bầu ra các đại diện của mình trong Quốc hội."Cũng trong ngày 6/7, hai quả rocket đã bắn trúng vào Trung tâm Y tế Benghazi, song không gây thương vong hay thiệt hại. Ngày 5/7, Văn phòng ủy ban bầu cử ở Benghazi cũng đã bị tấn công, trong khi một kho đựng tài liệu và trang thiết bị bầu cử ở thành phố Ajdabiya, miền Tây, đã bị phóng hỏa.Trước đó, năm nhà máy lọc dầu ở miền Đông đã phải ngừng hoạt động vì những người biểu tình có vũ trang muốn có đại diện lớn hơn trong Quốc hội mới.