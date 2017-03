Libya: Các bộ tộc giao tranh khiến bạo lực leo thang

Bạo lực leo thang ở Libya. (Nguồn: Internet) Bạo lực leo thang ở Libya. (Nguồn: Internet)



Theo phát ngôn viên của chính phủ lâm thời Libya Nasser al-Manaa, tình hình an ninh các khu vực Sheguiga và Zintan đã trở lại ổn định sau khi các bên tiến hành hòa giải cấp cao. Ông Manaa cho biết quân đội khó có thể can thiệp trực tiếp vào tình hình tại khu vực trên do lo ngại có thể làm tăng số thương vong trong dân thường.Hiện quân đội chính phủ đã kiểm soát tình hình nhằm ngăn chặn tiếp tục xảy ra đổ máu, trong khi các lực lượng y tế đã được điều đến các thị trấn trên để cứu chữa những người bị thương trong các cuộc giao tranh.Trước đó, vào ngày 16/6, Chính phủ Libya đã tuyên bố thiết lập khu vực quân sự các thị trấn miền núi đang xảy ra chiến sự, đồng thời kêu gọi các bên ngay lập tức ngừng bắn.Căng thẳng giữa các tay súng bộ lạc tại những khu vực đầy bất ổn trên vốn tồn lại lâu nay, song ngày càng leo thang kể từ khi chế độ của cựu lãnh đạo Moamer Kadhafi bị lật đổ hồi năm ngoái.Các tay súng ở Zintan là lực lượng dẫn đầu đoàn quân đánh chiếm thủ đô Tripoli từ tay lực lượng trung thành với ông Kadhafi, trong khi bộ tộc Masasia được cho là thuộc bên ủng hộ chế độ Kadhafi trong cuộc xung đột năm 2011./.