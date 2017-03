Libya: Peru đóng băng quan hệ, Trung Quốc sơ tán công dân

“Peru hiện đang ngừng mọi quan hệ ngoại giao với Libya cho đến khi bạo lực chấm dứt”, Tổng thống Peru Alan Garcia cho biết trong một thông cáo báo chí. “Peru kịch liệt phản đối việc đàn áp người dân, những người đang đòi cải cách dân chủ, nhằm thay đổi chính phủ do một người nắm quyền suốt 40 năm”.













Trung Quốc sơ tán công dân



Người đợi để được sơ tán khỏi Libya tại sân bay Tripoli.

Theo Phan Anh (DT/ AFP)

Ông Garcia cũng cho biết sẽ yêu cầu Hội đồng bảo an thành lập vùng cấm bay trên không phận Libya để quân đội không thể dùng các máy bay chiến đấu nhắm vào người dân.Trong khi đó, tại Tripoli, Tổng thống Kadhafi phủ nhận thông tin cho rằng ông dùng vũ lực đàn áp người biểu tình. Ông cũng cảnh báo những người biểu tình mang vũ khí sẽ bị xét xử và tuyên bố sẽ chiến đấu tới “giọt máu cuối cùng”.Trong bài phát biểu trên đài truyền hình ngày hôm qua, Tổng thống Kadhafi tuyên bố sẽ ở lại Libya với tư cách là người lãnh đạo đất nước này, và sẽ chết như một “chiến sỹ tử vì đạo” trên mảnh đất của tổ tiên ông.Vài giờ sau, chính phủ cho biết 300 người, gồm 58 binh sỹ, đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình bùng phát từ ngày 15/2 vừa qua.Một chiếc máy bay thuê của hãng hàng không Air China dự kiến sẽ rời Bắc Kinh vào ngày hôm nay trong khi Trung Quốc vẫn đang đợi giấy phép cho máy bay hạ cánh xuống quốc gia bắc Phi Libya.Chính phủ Trung Quốc đã thành lập một trung tâm khẩn cấp do Phó thủ tướng Trương Đức Giang đứng đầu để phối hợp sơ tán các công dân nước này ra khỏi Libya, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố. Chính phủ đã “quyết định triển khai ngay một máy bay dân sự, các tàu chở hàng ở vùng biển xung quanh và các tàu đánh cá Trung Quốc chở đồ tiếp tế, thuốc men cần thiết tới”. Trung Quốc cũng sẽ thuê “các tàu du lịch loại lớn gần đó và xe buýt” để giúp sơ tán các công dân.Người phát ngôn của Sứ quán Trung Quốc tại Libya, Du Minghao, cho biết hàng chục công dân Trung Quốc đã bị thương kể từ khi xảy ra các cuộc biểu tình một tuần trước. 15 người phải nhập viện.Trung Quốc hôm qua cũng kêu gọi Tripoli bảo đảm an toàn cho các công dân nước này, sau khi hàng trăm công nhân xây dựng ở miền đông Libya buộc phải tháo chạy khỏi các cuộc tấn công nhằm vào nơi họ làm việc.Khoảng 33.000 dân Trung Quốc hiện đang sống và làm việc ở Libya, chủ yếu trong các ngành dầu lửa, đường sắt và viễn thông. Tân Hoa xã cho hay 83 người Trung Quốc đã vượt biên giới sang Ai Cập vào cuối ngày hôm qua.