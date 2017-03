Liên bang Nga: Học sinh nhậu, giáo viên bị phạt

Mức hỗ trợ bằng 20% học phí bình quân của trường mầm non công lập đối với gia đình có một con học mầm non, 50% cho hai con và 70% cho ba con trở lên.

Căn cứ luật mới, sẽ có khoảng 160.000 trẻ học trường mầm non tư thục được hỗ trợ học phí. Tiền hỗ trợ được trích từ ngân sách liên bang. Tổng số tiền hỗ trợ cho các trường mầm non trong năm 2009 là 9,5 tỷ rúp (57.000 tỷ đồng VN). Trẻ học trường mầm non công lập đã được hỗ trợ một phần học phí từ tháng 1-2007.

Trong phiên họp Duma quốc gia Nga, Thủ tướng Putin nhận xét trẻ học trường mầm non tư thục được nhà nước trợ giúp để tạo sân chơi bình đẳng giữa trường mầm non công lập và tư thục.

Ông cũng lưu ý khu vực giáo dục tư nhân, trong đó có các trường mầm non gia đình, sẽ là lĩnh vực quan trọng để các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát huy thế mạnh và tạo thêm công ăn việc làm mới.

Trước đó, vào trung tuần tháng 5, Duma quốc gia Nga đã thông qua luật mới về giáo dục con cái. Trước đây, luật về giáo dục chỉ đưa ra những quy tắc chung chung về tình yêu quê hương chứ không nêu rõ đó là nước Nga. Cơ chế pháp luật cũng hầu như không thể bảo vệ trẻ em nếu cha mẹ thiếu lương tâm. Nguyên nhân do khái niệm “dạy dỗ thỏa đáng” không rõ ràng.

Nay, luật mới định nghĩa “dạy dỗ thỏa đáng” là phải giáo dục cho trẻ biết kính trọng cha mẹ, yêu tổ quốc Nga, tôn trọng lịch sử, truyền thống và văn hóa Nga, hiểu biết hiến pháp và luật pháp Nga, giáo dục về các lý tưởng hòa bình, nhân ái, tự do, bình đẳng và công lý, tình hữu nghị giữa các dân tộc, các sắc tộc, quốc gia và tôn giáo.

Mức chịu trách nhiệm đối với hành vi “dạy dỗ không thỏa đáng” cũng được luật mới nâng lên. Nếu để trẻ vị thành niên có mặt tại nơi rượu chè hoặc trên đường phố từ 22 giờ tối đến 6 giờ sáng, cha mẹ bị phạt từ 1.000-2.500 rúp (từ 6-15 triệu đồng VN).

Nếu vi phạm thuộc lỗi của giáo viên hoặc trợ giảng, họ sẽ bị phạt từ 2.000-5.000 rúp (từ 12-30 triệu đồng VN) hoặc bị nghỉ việc từ sáu tháng đến một năm.

Cha mẹ để con cái dưới 16 tuổi uống bia, rượu hoặc thức uống có cồn sẽ bị phạt từ 1.500-2.000 rúp (từ 9-12 triệu đồng VN). Trẻ dưới 16 tuổi say xỉn, cha mẹ bị phạt từ 500-1.000 rúp (từ 3-6 triệu đồng VN) chứ không phải từ 300-500 rúp như trước.

Con cái sử dụng ma túy và rượu trong trường học, cha mẹ sẽ bị phạt từ 1.500-2.500 rúp (từ 9-15 triệu đồng VN) và ban giám hiệu bị phạt từ 3.000-4.000 rúp (từ 18-24 triệu đồng VN).

Luật mới cũng nghiêm phạt người có trách nhiệm biết trẻ uống bia, rượu nhưng không báo cáo cho cơ quan thi hành luật pháp biết. Người vi phạm là nhân viên trong trường học hoặc ký túc xá sẽ bị phạt từ 1.500-2.500 rúp. Người lãnh đạo của nhân viên vi phạm bị phạt từ 3.000-4.000 rúp. Pháp nhân bị phạt từ 5.000-10.000 rúp (từ 30-60 triệu đồng VN).

Luật còn đưa ra hình phạt nặng nhất cho tội ngược đãi trẻ em về thân thể và tâm lý. Người vi phạm sẽ bị phạt tù chứ không chỉ bị hạn chế tự do tối đa ba năm như trước.