Liên hiệp quốc cấm bom chùm từ ngày 1.8.2010

Hiệp ước nêu rõ cấm sử dụng, tàng trữ, chế tạo, chuyển giao bom chùm,xácđịnhthời hạn cuối cùng để phá hủy các kho vũ khí nàyvà rà phá các khu vực bị cài mìn, dọn sạch các vùng đất bị nhiễm độc.

Hiệp ước cũng buộc các nước ký kết phải hỗ trợ tài chính cho các nạn nhân còn sống sót hoặc những cộng đồng dân cư hứng chịu hậu quả của loại vũ khí này.

Hiệp ước chống bom chùm được ký kết tháng 12.2008, hiện đã có 104 nước ký nhưng chỉ mới có 30 nước phê chuẩn gồm: Na Uy, Áo, Holy See (Bishop of Rome), Ireland, Mexico, New Zealand, Albania, Croatia, Lào, Sierra Leone, Zambia, Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Đức, Nhật Bản, Montenegro, Slovenia, Tây Ban Nha, Burundi, Luxembourg, Macedonia, Malawi, Malta, Nicaragua, Niger, San Marino, Uruguay, Burkina Faso và Moldova.



Những nước khácnhư Mỹ, Nga, Trung Quốc, Israel, Ấn Độ, Pakistan "nhà máy" chế tạo và sử dụng bom chùm nhiều nhất vẫn chưa chịu ký hiệp ước.

Bom chùm đầu tiên được phát triển trong thế chiến hai, gồm bom mẹ chứa khoảng 200 quả bom con, mỗi quả nặng 1,5 kg. Trong chiến tranh Việt Nam thường gọi nôm na là bom bi. Khi rơi, bom con phát tán các mảnh đạn trên diện rộng và làm cháy mọi thứ có khả năng bắt lửa. Nhiều quả bom chùm không nổ ngay lập tức và có thể nằm im nhiều năm cho đến khi bị tác động trực tiếp.



Nhóm khuyết tật quốc tế cho biết 98% nạn nhân của bom chùm là thường dân (khoảng 10.000 người) trong đó có 40% là trẻ em. Đây là thứ vũ khí từng được thả xuống Việt Nam, Lào, Campuchia, rồi đến chiến tranh vùng Vịnh và xung đột ở Kosovo.



Theo K.D (SGTT/ BBC, AP)