Liên tiếp các bé gái lại bị cưỡng hiếp ở Ấn Độ

Người dân Ấn Độ biểu tình ở New Delhi hồi tháng 2 để phản đối các vụ cưỡng hiếp và đòi chính phủ phải có biên pháp bảo vệ phụ nữ - Ảnh: Reuters

Theo The Times of India, vụ đầu tiên xảy ra ở khu Govindpuri tại New Delhi. Một gã đàn ông đã bắt cóc một cô bé 10 tuổi sống trong khu vực khi cô đi chợ hôm 8-3 và cưỡng hiếp cô.

Tại đồn cảnh sát, cô gái khai báo hắn đe dọa sẽ giết cô nếu cô tố cáo lên cảnh sát. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy cô bé bị cưỡng hiếp một cách tàn nhẫn. Cảnh sát đang truy tìm hung thủ.

Trong khi đó, tại khu Kapashera, một bé gái 5 tuổi bị một gã hàng xóm tấn công. Cô bé bị gã hung thủ 22 tuổi lừa bắt đi khi đang chơi đùa bên ngoài nhà. Hắn đem cô bé về phòng và cưỡng hiếp bé sau đó thả ra.

Khi thấy cô bé khóc thảm thiết, bố mẹ bé hoảng hốt đưa bé đi khám và phát hiện bé đã bị cưỡng hiếp. Họ đi báo cảnh sát. Lập tức gã hàng xóm đã bị bắt giữ. Được biết hắn là sinh viên ngành quản lý khách sạn.

Báo India Express đưa tin hôm thứ bảy 9-3, cũng có một cô bé 15 tuổi ở làng Tikurimau thuộc bang Uttar Pradesh bị bốn thanh niên trong làng dùng súng đe dọa. Chúng kéo cô bé ra một cánh đồng và cưỡng hiếp cô.

Khi không thấy cô bé đâu, cả nhà cô đã đi tìm và phát hiện cô nằm ngất xỉu trên cánh đồng. Họ đi báo cảnh sát nhưng ban đầu cảnh sát từ chối điều tra vụ việc với lý do thiếu nhân chứng. Gia đình nạn nhân phải khiếu kiện lên cấp cảnh sát cao hơn trong vùng cuộc điều tra mới bắt đầu.

Theo Nguyệt Phương (TTO)