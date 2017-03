Liên tiếp xảy ra các vụ đánh "bom sách" ở Indonesia

Hiện trường một vụ nổ bom sách. (Nguồn: Getty Images)



Theo TTXVN/Vietnam+)



Thiết bị nổ được bọc trong túi nhựa, bên trên có dòng chữ cảnh báo có bom bằng tiếng Arập.Gói này được tìm thấy tại một khu chung cư ở vùng Cibubur và tự phát nổ ngay sau khi cảnh sát di chuyển nó sang một khu đất trống. Không ai thương vong trong vụ nổ này.Hai ngày trước đó, cảnh sát đã phát hiện bốn quả "bom sách." Quả thứ nhất - gửi cho một nhân vật người Hồi giáo nổi tiếng theo đường lối tự do từng tán dương sự khoan dung trong tôn giáo - phát nổ làm bốn người bị thương.Quả thứ hai được tìm thấy tại nhà của nhạc sĩ Ahmad Dhani ở Jakarta, nổi tiếng vì những sáng tác phản đối tôn giáo cực đoan.Hai quả còn lại được gửi cho một quan chức chống khủng bố và một lãnh đạo tổ chức thanh niên. Theo người đứng đầu Cơ quan chống khủng bố quốc gia Indonesia, các kế hoạch đánh bom này do cùng một "tác giả" lên kế hoạch.Ngày 17/3, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã ra lệnh cho Cơ quan tình báo quốc gia, cảnh sát và quân đội điều tra các vụ đánh "bom sách" nói trên, không để cho bất kỳ người nào có cơ hội phá hoại an ninh đất nước.Do nghi ngờ còn nhiều quả "bom sách" được giấu ở thủ đô, cảnh sát kêu gọi người dân khu vực thông báo kịp thời khi phát hiện các gói khả nghi.Trong những năm gần đây, Indonesia từng bị chấn động vì một loạt vụ đánh bom do mạng lưới khủng bố khu vực Jemaah Islamiyah tiến hành, trong đó có vụ đánh bom đẫm máu năm 2002 ở Bali làm 202 người thiệt mạng./.