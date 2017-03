Lính Ấn Độ, Pakistan lại đấu súng ở khu vực Kashmir

Hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn này xảy ra vào chiều tối 27/9 tại khu vực biên giới Mendhar thuộc huyện Poonch, cách thủ phủ mùa Hè Srinagar của vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát khoảng 185km.



New Delhi và Islamabad vào năm 2003 đã nhất trí một lệnh ngừng bắn dọc đường biên giới quốc tế và LoC ở Kashmir.



Dù đã xảy ra một số vi phạm từ cả hai phía, song lệnh ngừng bắn này vẫn có hiệu lực.



Đối đầu giữa quân đội hai nước láng giềng Nam Á sở hữu vũ khí hạt nhân xảy ra trong bối cảnh thủ tướng Ấn Độ và Pakistan chuẩn bị có cuộc gặp tại New York bên lề kỳ họp lần thứ 68 của Đại hội đồng Liên hợp quốc trong tuần này.





Theo Vietnam+