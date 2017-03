Lính Mỹ sợ bị đồng đội hiếp hơn sợ quân thù bắn

Lính Mỹ sợ bị đồng đội hiếp hơn sợ đạn của quân thù (ảnh minh hoạ).

Báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết có đến 80 đến 90% các vụ nữ binh sỹ Mỹ bị đồng đội hãm hiếp không được báo có xuất phát từ lỗi sợ bị cấp trên và chính những đồng nghiệp trả thù.

Theo số liệu của Lầu Năm Góc, năm 2009 quân đội Mỹ thống kê có tất cả 3.700 trường hợp nữ quân nhân bị hãm hiếp, chủ yếu các trường hợp này bị đồng đội ngang cấp, một số khác bị sỹ quan cấp trên cưỡng bức.



Defense Task Force – một cơ quan chuyên phụ trách theo dõi vấn đề bạo lực và cưỡng bức đối với các quân nhân Mỹ đang làm nhiệm vụ cho biết chỉ có khoảng 8% số vụ cưỡng bức tình dục trong quân đội được báo cáo và bị truy tố. Thế nhưng, đa số những đối tượng phạm tội hãm hiếp nữ đồng đội chỉ bị loại ngũ đơn thuần mà ít có các trường hợp bị truy tố hình sự.



Giải thích cho điều này, ông Lori Manning một chuyên gia của Viện giáo dục và nghiên cứu phụ nữ (Women’s Research and Educational Institute) cho biết nguyên nhân dẫn đến các vụ binh sỹ nữ bị hãm hiếp có nhiều nhưng chủ yếu do hệ thống luật quân đội Mỹ chưa đủ sức răn đe vấn nạn trên.



Một số binh sỹ Mỹ đang phục vụ ở hai chiến trường Iraq và Aghanistan khi được phỏng vấn đã nói rằng họ sợ bị đồng đội mình hãm hiếp hơn là sợ hoả lực của kẻ thù.



Một số nhóm nữ quyền tại Mỹ đã kêu gọi Lầu Năm Góc cần thuê thêm nhiều chuyên gia tâm lý để giúp đỡ những nữ chiến binh giải toả hoảng loạn sau khi bị đồng đội hãm hiếp.



Những tổ chức này cũng yêu cầu quân đội Mỹ phải tiến hành các chương trình chiến lược nhằm ngăn chặn vấn nạn đáng lên án này, đồng thời phải tiến hành truy tố hình sự đối với những quân nhân gây án nhằm trấn an tâm lý các đối tượng nữ quân nhân đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang của nước này.