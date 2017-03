Lộ diện mối tình đầu của Putin

Bà Vera Fedorovna Brileva thời trẻ (Ảnh: bbc)

Câu chuyện tình giữa bà với Thủ tướng Nga đã lần đầu tiên được tiết lộ trên tạp chí Sobesednik

Hiện Vera vẫn đang sống ở thị trấn Tosno, ngoại ô thành phố St Peterburg. Nhiều năm trước, bà đã từng gặp lại Volodya (tên gọi thân mật Thủ tướng Nga Vladimir Putin) trong ngôi nhà của mình trên đường Vokzalnaya. Sau đó, bà đã chuyển tới một căn hộ ở trung tâm thị trấn, chồng bà cũng tên là Vladimir, ông là một kiểm lâm đã nghỉ hưu. Họ có hai người con, Sasha (23 tuổi) và Olaga (28 tuổi). Vera từng làm nhiều công việc khác nhau như thợ may, quản gia hay nhân viên bán hàng…

Vera cho biết bà gặp Thủ tướng Nga vào năm 1969 sau khi bố mẹ Volodya mua một biệt thự ở thị trấn Tosno. Khi đó bà 14 tuổi còn Volodya 16 tuổi. Vera trở thành vị khách thường xuyên của gia đình Volodya.

Vera thích Volodya và cha mẹ ông ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bà tiết lộ, hồi đó Volodya được nhiều cô gái thích mặc dù không được cao cho lắm, “ông ấy có một cái gì đó làm người khác bị mê hoặc”.

Volodya hay đưa một người bạn về biệt thự của mình chơi và thường là các bạn nam. Nhưng một lần, có một cô gái tên là Lyuda đã được mời tới biệt thự. Các bạn ông yêu cầu cô gái này rửa bát sau bữa tối. Cô gái từ chối và nói rằng: “Chồng tôi sẽ rửa bát cho tôi”. Vera không cảm thấy ghen tị chút nào bởi bà biết rằng Volodya là một người hay trốn việc vặt, vì thế ông sẽ không thích một cô gái như Lyuda, hơn nữa những cô gái tóc vàng mới là mục tiêu theo đuổi của Volodya và Vera là một trong số đó.

Vera nhớ lại nụ hôn tại bữa tiệc giao thừa trong căn hộ của Volodya. Một vài người đề nghị đã đến giờ chơi một trò chơi lãng mạn tên là “Spinning the Bottle” (xoáy chai, người xoáy chai sẽ hôn người bị cổ chai chĩa vào) sau khi họ đã có một bữa tối tuyệt vời. Volodya quay cái chai và nó dừng lại ở chỗ Vera đứng. Sau đó ông đã hôn vào môi bà. “Đó là một nụ hôn ngắn”. Tôi cảm thấy rất hồi hộp”.-Vera thổ lộ.

Vera cũng cho biết Volodya là người rất ham học. Ông ít khi đi xem phim với bà và bạn bè vào buổi tối. Ông cũng từng nói không có thời gian để giải trí vì ông còn bận học tiếng Đức, tiếng Nga, văn học và lịch sử để có thể đỗ đại học. Bởi vậy, Volodya luôn tỏ vẻ mặt lạnh lùng khi ở trường, thậm chí trong lúc mọi người có thể cười rất to nhưng ông chỉ ngồi im và hoàn tòan vô cảm. Tuy nhiên, Volodya lại thường xuyên thắc mắc hay ngạc nhiên trước những việc rất đỗi bình thường. “Có lần tôi hỏi ông ấy: “phải làm như vậy” và ông sẽ hỏi lại: “Thật chứ, em đùa anh đấy à?””

Mặc dù dành rất nhiều tình cảm cho nhau nhưng mối tình đầu của Vera với Thủ tướng Nga cũng kết thúc bởi một lý do không đâu vào đâu giống như nhiều người khác. Một lần tới nhà của Volodya chơi, Vera thấy Volodya đang hý hoáy viết một cái gì đó, bà bèn hỏi: “Volodya, anh còn nhớ…”, bà chưa kịp nói hết câu thì Volodya đã chen ngang: “Anh sẽ nhớ những gì cần nhớ”. Vốn là một cô gái kiêu kỳ, câu nói vô tình của Volodya như động chạm vào lòng tự ái của Vera và làm tổn thương tình cảm của bà. Trong lúc đó, một người bạn thân của Volodya là Sasha cũng đem lòng yêu mến bà nên Vera đã chia tay với Putin. Tuy nhiên, Vera cũng thừa nhận “vẫn thích Putin hơn Sasha”.

Vợ chồng Thủ tướng Nga (Ảnh: Reuters)

Mặc dù chưa từng gặp phu nhân của Thủ tướng Nga, bà Lyudmila Putin nhưng Vera vẫn tỏ ra rất khâm phục Lyudmila. “Cho dù thế nào đi nữa, tôi vẫn rất hâm mộ chị ấy và tôi thông cảm với những lời chỉ trích mà chị ấy phải hứng chịu. Chị ấy rất giỏi khi lấy được Volodya trong khi ông có rất nhiều cô gái theo đuổi”.

Khi đọc một tờ báo nói vợ của Volodya đã từng đợi ông suốt hai tiếng đồng hồ ở một nhà ga, bà khẳng định rằng mình không thể làm được điều đó bởi bà không phải tuýp người như vậy. Bà sẽ bỏ đi nếu như ai đó trễ hẹn với mình.

Có nhiều người từng khuyên bà viết thư cho Putin để nhờ ông ấy giúp đỡ nhưng bà từ chối vì luôn nhận mình là người “thuần Nga”. Bà tuyên bố sẽ không gửi thư nhờ Putin giúp đỡ cho dù bà có phải chết đói và sống lang thang dưới gầm cầu.

Bà cũng nói rằng không muốn nhìn lại ngọn lửa tình yêu trong quá khứ. Bây giờ bà có thể vui mừng khi gặp lại Vladimir Putin như một người bạn. “Những gì chúng tôi sẽ nói là chúng tôi nên có một cuộc gặp gỡ, tôi chắc chắn sẽ có một vài kỷ niệm để chia sẻ. Tôi vẫn còn nhớ đôi tay của ông ấy, những ngón tay ngắn và rất mạnh mẽ”.

Theo Sầm Hoa (VNN / pravda.ru)