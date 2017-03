London có tòa nhà cao nhất châu Âu

The Shard đang dẫn đầu trong cuộc đua các tòa nhà cao nhất châu Âu. Ảnh: AP

Theo Quỳnh Hoa (VNE)



The Shard, cao 310 m, nằm nổi bật giữa trung tâm thành phố London, bên các công trình kiến trúc nổi tiếng như Tower Bridge và Nhà thờ St. Paul.Nó chính thức được vinh danh là tòa nhà cao nhất châu Âu hôm qua, trong một sự kiện do Công tước xứ York, Hoàng tử Andrew và Thủ tướng Qatar Hamad bin Jassim bin Jabr al-Thani tổ chức.Tọa lạc bên bờ sông Thames, thiết kế nhọn dần của The Shard đã đưa công trình này trở thành tòa cao ốc chọc trời nổi bật nhất thủ đô London.Được thiết chế bởi kiến trúc sư người Italy Renzo Piano, tòa nhà này sẽ bao gồm các văn phòng, khách sạn 5 sao, nhà hàng và triển lãm nghệ thuật."Tôi vô cùng hân hạnh được chứng kiến sự ra đời của một công trình bậc nhất tại thủ đô London", Hoàng tử Andrew phát biểu sau khi nhấn nút khánh thành tòa nhà. Thành viên hoàng gia này nói thêm rằng mọi người "sẽ rất vui mừng nếu những công trình như thế này xuất hiện nhiều hơn trên khắp Vương quốc Anh"."Và tôi hy vọng những người chuẩn bị sinh sống và làm việc tại đây sẽ thực sự ghi nhận không chỉ sự cống hiến hết mình của đội ngũ lao động, mà còn hiểu về mối quan hệ thân thiết giữa hai nước Anh và Qatar", Guardian dẫn lời Hoàng tử.Tuy nhiên, nhiều khả năng The Shard sẽ bị mất ngôi vị tòa nhà cao nhất châu Âu vào cuối năm nay khi dự án cao 332 m mang tên Mercury City Tower của Nga được hoàn thành.