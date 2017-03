Lũ lụt xảy ra ở 10 tỉnh, thành phía Nam nước Pháp

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Lũ lụt còn hoành hành ở 10 tỉnh thành phố phía Nam và vùng đảo Corse ở nước Pháp làm cho giao thông bị gián đoạn và bị rối loạn, nhất là vào hai ngày nghỉ cuối tuần.



Theo thông báo của khí tượng tại các tỉnh thành này của Pháp, các vùng Haute-Garonne, de l'Ariège, et des Alpes-Maritimes… phải cảnh giác với bão và mưa to vào tối Chủ Nhật.



Bão cộng với gió to và mưa lớn ở Haute-Corse, Var et Alpes-Maritimes đã làm cho mực nước biển dâng lên 15-20cm và 600 người ở vùng ven biển Alpes-Maritimes, gần thành phố Cannes và Grasse đã đi sơ tán an toàn.



Ngoài ra vẫn tại vùng Var, sáng 5/11 một chương trình sơ tán các lán trại đi campings và khoảng 90 người tại nhà dưỡng lão Barjols đã được đưa đến nơi an toàn. Hàng chục con đường liên tỉnh bị ngừng trệ đoạn giao thông, các trận đấu thể thao cuối tuần đã bị hủy bỏ như trận Rugby chiều thứ Bảy ngày 5/11 ở Agen.



Còn tại Gard, khoảng 400 lính cứu hỏa đã được huy động ngay từ những ngày đầu xảy ra thời tiết xấu trong vùng này làm cho khoảng 500 người không có điện sinh hoạt./.

Theo Lê Hà (Vietnam+)