Luật nhập cư bang Arizona bị kiện

Biếm họa của Joe Heller trên báo Mỹ THE GREEN BAY PRESS-GAZETTE (Chữ trong ảnh: I can tell by the color of your skin you’re not from around here, are you? = Nhìn màu da tôi đoán bà không phải dân ở đây, phải không?)

Ngày 6-7, hai nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain và Jon Kyl đã ra tuyên bố chung bảo vệ luật nhập cư mới của bang Arizona và chỉ trích chính phủ không có biện pháp hiệu quả ngăn chặn nạn nhập cư trái phép. 20 nghị sĩ đảng Cộng hòa cũng đã gửi thư đến Bộ trưởng Bộ Tư pháp Eric Holder phản đối đơn kiện của Bộ Tư pháp.

Ngày 6-7, Bộ Tư pháp Mỹ đã nộp đơn lên Tòa án Phoenix (bang Arizona) kiện chính quyền bang Arizona và Thống đốc bang Jan Brewer. Đơn đề nghị tòa buộc chính quyền và thống đốc bang ngưng thi hành luật nhập cư mới của bang Arizona (luật SB 1070) đến khi giải quyết xong tranh cãi.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mexico tuyên bố hoan nghênh chính phủ Mỹ và khẳng định sẽ bảo vệ đến cùng quyền lợi của công dân Mexico ở nước ngoài. Hiện có khoảng 6 triệu người Mexico nhập cư trái phép vào Mỹ.

Luật SB 1070 đã được Thống đốc Jan Brewer (đảng Cộng hòa) thông qua vào ngày 23-4, dự kiến có hiệu lực vào ngày 29-7. Luật quy định khi giải quyết vi phạm, nếu cảnh sát nghi ngờ người vi phạm là người nhập cư trái phép thì có quyền tra hỏi về tình trạng nhập cư.

Luật cũng yêu cầu người nhập cư hợp pháp phải mang theo giấy tờ chứng minh tình trạng nhập cư. Ai không mang theo giấy tờ hoặc không thể chứng minh đã nhập cư hợp pháp sẽ bị tống giam sáu tháng và bị phạt tiền 2.500 USD.

Trong khi đó, luật cũ không buộc người nhập cư phải thường xuyên mang theo giấy tờ nhập cư và cảnh sát chỉ được quyền kiểm tra tình trạng nhập cư khi người nhập cư đã vi phạm pháp luật rõ ràng và nghiêm trọng.

Nhận định của Bộ Tư pháp về luật SB 1070 như sau:

- Chính quyền bang Arizona đã vi phạm hiến pháp và tiếm quyền của chính phủ liên bang vì chỉ có chính phủ liên bang mới có quyền ban hành chính sách nhập cư quốc gia, hiến pháp cũng cấm ban hành chính sách nhập cư ở cấp bang.

- Bang Arizona đã can thiệp vào quá trình cân đối luật nhập cư của chính phủ liên bang và gây phương hại nghiêm trọng đến chính sách đối ngoại. Chính sách nhập cư của chính phủ luôn chú trọng tổng hợp hài hòa các yếu tố hành pháp, đối ngoại và lợi ích nhân đạo trong khi luật của bang Arizona chỉ nhằm ngăn cản người nhập cư trái phép mà phớt lờ mọi khía cạnh khác.

- Luật của bang Arizona có nguy cơ dẫn đến tình trạng quấy rối và bắt bớ bừa bãi không chỉ người nhập cư trái phép mà cả người nhập cư hợp pháp và công dân Mỹ chỉ vì họ không mang theo đầy đủ giấy tờ.

- Luật của bang Arizona nhắm đến mọi thành phần nhập cư trái phép trong khi chính sách nhập cư của chính phủ chỉ tập trung vào người nhập cư trái phép có nguy cơ gây hại cho xã hội như nghi can khủng bố, băng nhóm tội phạm có tổ chức.

- Luật của bang Arizona sẽ khuyến khích các bang khác ban hành chính sách nhập cư sai lầm (một số bang như bang Utah, bang Florida tuyên bố sẽ ban hành luật nhập cư tương tự như bang Arizona).

Tiêu Điểm 460.000 người nhập cư trái phép đang cư trú tại bang Arizona. Bang Arizona là cửa ngõ đón người nhập cư lớn nhất của Mỹ, có biên giới dài 626 km giáp hai bang Sonora và Baja California của Mexico. Do chính quyền liên bang yếu kém, Arizona phải chịu đựng nạn bạo lực từ các băng nhóm ma túy Mexico, bây giờ lại bị Tổng thống Obama và Bộ Tư pháp tấn công. Thống đốc bang Arizona JAN BREWER trách cứ Có thể thông cảm bang Arizona rất tuyệt vọng vì nạn nhập cư trái phép nhưng không thể vì lý do đó mà ảnh hưởng đến an toàn của cả quốc gia. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ ERIC HOLDER

THIÊN ÂN (Theo McClatchy, AP, Fox News)