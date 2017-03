Luật sư nói cựu giám đốc IMF sẽ trắng án

Benjamin Brafman, một trong hai người bào chữa cho ông Strauss-Kahn trong nghi án xâm phạm tình dục, là luật sư nổi tiếng tại Mỹ. Ông từng bào chữa cho ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson trong vụ án lạm dụng tình dục trẻ em.

Phóng viên báo giới tụ tập trước tòa nhà tòa nhà Empire Building, nơi Strauss-Kahn đang ở sau khi được bảo lãnh. Ảnh: AFP

Phát biểu trước báo giới vào hôm qua, ông tin tưởng rằng thân chủ Strauss-Kahn sẽ sớm được trao trả tự do.

"Do không phạm tội nên sớm muộn gì ông ấy cũng sẽ được tuyên trắng án", AFP trích lời Brafman nói với các phóng viên hôm qua.

"Tất nhiên không có chuyện gì chắc chắn 100%. Nhưng theo những gì tôi nắm được trong quá trình điều tra, thì ông Strauss-Kahn có thể sẽ được tha bổng. Tôi rất ấn tượng với ông ấy. Dù đang trong hoàn cảnh khó khăn, ông ấy vẫn rất ổn".

Strauss-Kahn, 62 tuổi, đng bị cáo buộc 7 tội danh liên quan đến vụ một hầu phòng ở khách sạn Sofitel, New York, tố cáo ông tấn công tình dục. Cô này khai với cảnh sát rằng Strauss-Kahn ép cô thực hiện hành vi bằng miệng và còn cố để lột quần áo của cô.

Trong phiên tòa tuần trước, bên khởi tố khẳng định rằng các chứng cứ hiện nghiêng về lời khai của người phụ nữ. Tuy nhiên, cho đến nay chưa rõ cảnh sát đã thu được bằng chứng nào về DNA hay chưa.

Để được bảo lãnh, Strauss-Kahn phải nộp khoản phí một triệu USD, cộng thêm 5 triệu USD tiền bảo đảm. Hiện cựu giám đốc điều hành IMF được giám sát cẩn mật trong căn hộ ở tòa nhà Empire Building ở số 71 đường Broadway.

Ông phải đeo một thiết bị điện tử ở tay 24/24, chịu sự giám sát của camera an ninh suốt cả ngày và xung quanh căn hộ luôn có lính canh gác cẩn mật phòng trường hợp ông chạy trốn. Tất cả chi phí để bảo đảm an ninh cũng do gia đình Strauss-Kahn chi trả. Theo tính toán, những dịch vụ an ninh này tốn hơn 200.000 USD mỗi tháng.

Phiên lấy lời khai tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 6/6, trong đó Strauss-Kahn sẽ đưa ra tuyên bố chính thức của bản thân đối với lời cáo buộc. Phiên xử chính sẽ diễn ra sau vài tháng nữa.

Sau khi Strauss-Kahn từ chức vào cuối tuần trước, cuộc đua giành vị trí giám đốc IMF nóng lên. Trong khi Bộ trưởng Tài chính Pháp Christine Lagarde được xem là một ứng cử viên sáng giá, Trung Quốc và Brazil lại cho rằng đã đến lúc người điều hành IMF nên đến từ ngoài châu Âu. Hôm qua, đến lượt Mexico lên tiếng cho biết họ ủng hộ việc người đứng đầu ngân hàng trung ương nước này là Agustin Carstens làm giám đốc IMF.

Theo Thanh Bình (VNE)