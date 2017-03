Luật xử Julian Assange thế nào?

Theo thống kê của Hội đồng quốc gia phòng chống tội ác ở Thụy Điển, năm 2008 có 5.446 phụ nữ trình báo bị hiếp dâm, tăng gần 15% so với năm 2007, hơn 50% so với năm 2000 và gần bốn lần so với năm 1990. Tính bình quân mỗi ngày ở Thụy Điển có 15 phụ nữ trình báo bị hiếp dâm. Những năm 2004-2007, số vụ trình báo bị hiếp dâm tăng 81%. Trong khi đó, chỉ 5%-10% số người bị truy tố hiếp dâm thực sự bị kết án. Trong hầu hết đơn kiện, bối cảnh hiếp dâm xảy ra khi cô gái say rượu và chàng trai say ít hơn.