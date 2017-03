Lực lượng an ninh Syria bắn chết người biểu tình

Người biểu tình ở Syria. (Nguồn: Internet)

Trong một tuyên bố, "Các ủy ban điều phối địa phương" cho biết những vụ giết hại này chủ yếu diễn ra ở Hauran Plain - cái nôi của cuộc nổi dậy chống lại chế độ cầm quyền của Đảng Baath, Damascus, thành phố duyên hải Latakia và ở tỉnh Tây Bắc Idlib.



Trước đó, đài truyền hình nhà nước đưa tin quân đội chính phủ ngày 10/6 đã phát động các cuộc hành quân để “khôi phục an ninh” tại thành phố Jisrash Shugur ở miền Bắc, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.



Đài này cho biết quân đội Syria đã hành động nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố, theo yêu cầu của các cư dân đề nghị quân đội bắt giữ “các băng đảng vũ trang” mà chính phủ nói là đã sát hại 120 nhân viên an ninh hồi đầu tuần.



Các nhân chứng nói rằng binh sỹ và xe tăng đã tập hợp bên ngoài thành phố hôm 9/6. Nhưng các nhà hoạt động cho biết phần lớn trong số 50.000 cư dân ở Jisrash Shugur đã bỏ chạy, nhiều người chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ, trước khi cuộc hành quân bắt đầu.



Trong khi đó, nhiều nhà hoạt động đòi dân chủ kêu gọi tổ chức thêm các cuộc biểu tình trong ngày 10/6 để phản đối chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.



Các nhóm bênh vực nhân quyền nói rằng ít nhất 1.100 người đã bị sát hại và hơn 10.000 người bị bắt giữ trong cuộc đàn áp do Chính phủ Syria tiến hành từ tháng Ba./.

