MacBook chứa công trình nghiên cứu khoa học bị đánh cắp

Những dữ liệu trên MacBook chưa được sao lưu, và nếu không được tìm thấy, công sức nghiên cứu nhiều năm trời của 2 nhà khoa học này sẽ “đổ sông, đổ bể”.



Sook Shin và chồng, Ralf Jankecht, là 2 nhà khoa học dẫn đầu nhóm nghiên cứu về bệnh ung thư tại trường đại học Oklahoma, Mỹ là nạn nhân trong vụ trộm trên. Khi 2 người đang ở trong 1 quán café tại Oklahoma, kẻ trộm đã phá vỡ kính xe và đánh cắp chiếc MacBook.



Câu chuyện nghe có vẻ như một trò đùa, nhưng tờ báo địa phương đã đăng tin, 2 vợ chồng này tuyên bố sẽ trao thưởng 1.000 USD cho ai tìm được chiếc MacBook mà không cần yêu cầu cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào (trong trường hợp kẻ cắp có ý định “trả” lại).

Sook Shin và chồng đang trả lời phỏng vấn kênh truyền hình địa phương với hy vọng kẻ cắp sẽ trả lại chiếc MacBook



“Trộm cắp? Không sao cả. Ai cũng có sai lầm. Xin hãy trả lại chúng tôi chiếc máy tính và dữ liệu trên đó. Điều này có ý nghĩa rất lớn để giúp chúng tôi cũng như xã hội.” - Đây là lời “thỉnh cầu” mà cặp vợ chồng in trên poster để mong tim lại chiếc MacBook.



Đây không phải là lần đầu tiên chuyện như thế này xảy ra. Tháng 10 năm ngoái, laptop của một giáo sư đại học tại Mỹ cũng bị đánh cắp. Tuy nhiên, may mắn hơn, tên trộm đã “lịch sự” gửi lại toàn bộ sao lưu dữ liệu trên laptop qua ổ cứng di động cho vị giáo sư này.



Sook Shin hiện đang hy vọng bà cũng sẽ gặp được may mắn như trường hợp trên.

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí / DigitalTrends)