Theo Luật An ninh nội địa của Malaysia, chính quyền được phép bắt giữ vô thời hạn mà không cần xét xử. Báo New Straits Times (Malaysia) cho biết các nghi can có quan hệ với Umar Farouk Abdulmutallab, tên âm mưu đánh bom máy bay Mỹ vào lễ Giáng sinh năm ngoái.

T.LINH (Theo Washington Post)