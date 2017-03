Malaysia cáo buộc báo TQ kích động gia đình nạn nhân

Theo Hoài Linh (VNN)



Malaysia nên nhận phần lớn trách nhiệm về hậu quả của chuyến bay mất tích MH370 khi kéo lê sự kiện đau đớn này quá dài, một bài viết trên nhật báo hàng đầu của Trung Quốc hôm nay (27/3) cho hay.Tờ Global Times bằng tiếng Anh viết, cách xử lý hậu quả thảm kịch của chính quyền ở Putrajaya đã làm dấy lên nhiều nghi ngờ từ phía các nhà quan sát quốc tế."Cả thế giới theo dõi vụ tai nạn bí ẩn đó cũng như theo sát các phản ứng của Trung Quốc. Trong mắt một số nhà quan sát phương Tây, Trung Quốc đã làm hết sức mình để thể hiện sự đau buồn và người dân không phải than phiền", bài báo do Wang Wenwen viết.Đó là bài viết mới nhất được truyền thông Trung Quốc đăng tải. Hiện, báo giới Trung Quốc đang chỉ trích kịch liệt cách Malaysia giải quyết khủng hoảng.Trong khi đó, tối qua (26/3), Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Seri Ahmad Zahid Hamidi đã đổ lỗi cho các báo in của Trung Quốc vì kích động sự tức giận của gia đình các nạn nhân, đặc biệt là những gia đình ở Trung Quốc.Báo The Malaysia Insider trích lời ông Hamidi nói: "Thủ tướng và quyền Bộ trưởng Giao thông đã cố hết sức để giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, thật không may, báo chí Trung Quốc đã thao túng nó và kích động tức giận của các gia đình, đặc biệt là những gia đình tới từ Bắc Kinh. Đó là tai nạn mà không ai muốn nó xảy ra".Tuy nhiên, quan chức trên không nói rõ là ông đang đề cập tới báo nào của Trung Quốc.Bài báo với nhan đề: "Đừng để cảm xúc tột bậc cản trở những phát hiện về MH370" viết gia đình các hành khách trên máy bay mất tích của Malaysia Airlines có được sự ủng hộ của người Trung Quốc, và nhiều người tỏ ý nghi ngờ về thông tin mà Malaysia đưa ra cũng như chỉ trích Putrajaya trên mạng xã hội Trung Quốc.Bài báo viết, nhiều người Trung Quốc tin rằng chính quyền Putrajaya không biết cách giải quyết cuộc tìm kiếm máy bay mất tích và muốn Bắc Kinh có lập trường cứng rắn với Malaysia.