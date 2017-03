Malaysia: Phát hành hộ chiếu công nghệ cao

Từ năm 2010, công dân Malaysia sẽ được cấp hộ chiếu mới ứng dụng công nghệ hiện đại chống làm giả và loại bỏ nhiều yếu tố kỹ thuật trong hộ chiếu hiện hành vì không còn hữu hiệu nữa.

Hộ chiếu mới sẽ không sử dụng công nghệ tạo ảnh không gian ba chiều, kỹ thuật đa màu, cán ép mỏng và giấy bảo mật đắt tiền như hộ chiếu hiện nay (ảnh). Thay vào đó, hộ chiếu mới có cài một vi mạch dày 2 mm ở trang bìa sau có chức năng nhận dạng tần số giúp rút ngắn thời gian kiểm tra. Trên hộ chiếu mới sẽ có in thêm ảnh bóng mờ trắng đen bên cạnh ảnh màu của người đứng tên hộ chiếu.

Hộ chiếu mới cũng sẽ áp dụng một số yếu tố đảm bảo an ninh như dùng loại mực in đặc biệt có chứa mã ADN của người đứng tên hộ chiếu, các dấu chấm màu cực nhỏ với kích cỡ chỉ vài micro đánh trên từng trang hộ chiếu. Các trang được đóng gáy với nhau bằng đường may đặc biệt và dễ dàng bung ra nếu có ai tháo ra bất cứ trang nào.

Theo Cục Nhập cư Malaysia, trong 6,7 triệu công dân Malaysia có hộ chiếu quốc tế, nửa triệu người có tên trong danh sách cấm xuất cảnh do còn nợ thuế thu nhập, tiền vay từ Quỹ Giáo dục đại học quốc gia, liên quan đến các vụ kiện phá sản, tranh chấp thương mại, ly hôn hay dính líu đến các loại tội phạm. Người có tên trong danh sách đen có thể đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh địa phương để tìm hiểu chứ thông tin này không được công bố.