Malaysia sẽ cấm bình sữa có chứa bisphenol A

Bình sữa làm bằng nhựa polycarbonate

có chứa hóa chất bisphenol A. (Ảnh: Internet)



Theo Xuân Triển/Kuala Lumpur (Vietnam+)



Bộ trưởng Y tế Malaysia Liow Tiong Lai cho biết nội các nước này đã quyết định cấm bình sữa polycarbonate có chứa BPA như là biện pháp đề phòng vì chưa có luận cứ khoa học chứng minh rằng bình sữa này an toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ em.Trong cuộc họp báo ngày 14/3, Liow cho biết BPA có thể gây ra sự đổ vỡ hệ thống nội tiết và do đó làm gián đoạn các chức năng cơ thể, nhưng nói thêm rằng cho đến nay chưa có đánh giá nào về việc này. Tuy nhiên, Bộ Y tế Malaysia sẽ không lấy sự an toàn của người tiêu dùng ra thỏa hiệp, hơn nữa đối với trẻ em.Liow cho rằng việc thực thi sẽ được tiến hành theo các giai đoạn. Việc kéo dài một năm trước khi lệnh cấm được thực thi nhằm tạo điều kiện cho ngành sản xuất bình sữa này có đủ thời gian để thay đổi các máy móc và mua nguyên vật liệu mới.Ông nói rằng việc Chính phủ Malaysia ban hành lệnh cấm này là phù hợp với các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới.Một số quốc gia như Australia, Canada, Đan Mạch, Pháp, Đức và New Zealand cũng đã áp đặt lệnh cấm đối với các loại bình sữa có chứa BPA.Đầu tháng Ba này, Liên minh châu Âu đã thông báo sẽ thực hiện lệnh cấm đối với bình sữa loại này tại tất cả các nước thành viên bắt đầu từ tháng Sáu.Bộ trưởng Y tế Malaysia khuyên người tiêu dùng có biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc BPA và nên chuyển sang sử dụng các loại bình sữa khác an toàn hơn.BPA được sử dụng để làm bình sữa cho trẻ sơ sinh vì nó làm cho nhựa trong suốt và cứng hơn.