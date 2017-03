Malaysia: Tài xế phạm luật, rút phép hãng taxi

Gần đây, giới tài xế taxi Malaysia (ảnh) đã để lại nhiều tai tiếng về cung cách phục vụ hành khách, hủy hoại những nỗ lực của chính phủ đang muốn xây dựng hình ảnh Malaysia với khẩu hiệu “Malaysia: Truly Asia” (Malaysia: Châu Á thực sự). Đã có nhiều chiến dịch nâng cao tiêu chuẩn phục vụ nhưng kết quả thu được không đáng kể. Theo khảo sát do Báo The Expat (Malaysia) thực hiện, có đến 200 khách nước ngoài của hơn 30 nước đã xếp taxi Malaysia vào hạng tệ nhất.