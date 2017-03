Malaysia: Từ kiểm toán bắt quan tham

Sáu quan chức làm việc ở Cơ quan Trợ cấp xã hội Malaysia bị bắt vì khai khống hồ sơ người đã chết để lấy tiền trợ cấp xã hội bỏ túi riêng. Hai quan chức cấp cao của Bộ Thể thao và Thanh niên bị bắt vì kê khống tiền mua máy quay phim kỹ thuật số. Hai người còn lại là nhân viên của công ty bán máy quay phim cho hai quan chức nọ. Sự việc bắt nguồn từ ngày 7-9-2007, Cơ quan Kiểm toán quốc gia trình lên chính phủ báo cáo kiểm toán cho thấy nạn chi xài lãng phí và thất thoát xảy ra ở các bộ đã đến mức báo động và có dấu hiệu tham nhũng. Sau đó, Thủ tướng Malaysia đã chỉ thị cho Cục Chống tham nhũng tiến hành điều tra theo báo cáo kiểm toán. Vụ bắt giữ tám quan chức chính phủ nêu trên là bước khởi đầu của cuộc điều tra này. Cùng ngày, Cục Chống tham nhũng Malaysia cho biết sẽ đề nghị đưa một điều khoản cảnh báo tham nhũng trong Luật Chống tham nhũng năm 1997 vào tất cả các thư mời thầu và hợp đồng của các cơ quan nhà nước. Lý do: Nhiều người không biết tham nhũng là tội danh hình sự mà chỉ nghĩ là hành vi trái đạo đức.

L.LINH - H.CẨM (Theo The Star, New Straits Times, AP, The Jakarta Post)