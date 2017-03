Maldives: Biểu tình ủng hộ ông Nasheed lan rộng

An ninh được tăng cường tại thủ đô Male. (Nguồn: Getty Images)

Tình trạng trên xảy ra một ngày sau khi ông Nasheed từ chức trong bối cảnh mà ông cáo buộc là một cuộc đảo chính.



Với những khẩu hiệu ủng hộ ông Nasheed, người biểu tình tại quảng trường đã ném đá trong khi các lực lượng an ninh sử dụng hơi cay để đối phó và cuối cùng đám đông đã phải rời khỏi quảng trường.



Tin cho biết cựu Tổng thống Nasheed cùng một số thành viên của đảng Dân chủ Maldives (MDP) tham gia cuộc biểu tình trên. Theo một người thân của ông Nasheed, cựu Tổng thống này cùng một số thành viên MDP đã bị đánh và bị thương nhẹ phải vào viện.



Trước đó, ông Nasheed có cuộc họp với các lãnh đạo MDP và đảng này đã thông qua một nghị quyết khẳng định chính phủ mới của tân Tổng thống Mohammed Waheed Hassan là bất hợp pháp.



Ông Hassan, giữ chức Phó Tổng thống Maldives dưới thời ông Nasheed, ngày 7/2 đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống chỉ vài giờ sau khi ông Nasheed từ chức.



Tại cuộc họp của MDP, ông Nasheed đã kêu gọi người kế nhiệm Hassan từ bỏ quyền lực, đồng thời hối thúc tòa án tối cao điều tra cuộc đảo chính ngày 7/2 và đưa ra công lý những người phải chịu trách nhiệm về cuộc đảo chính này.



Theo ông Nasheed, ông bị các sỹ quan cảnh sát và quân đội ép từ chức trong một âm mưu đảo chính. Điện đàm với phóng viên hãng tin AFP (Pháp), cựu Tổng thống này cho biết ngày 7/2, ông đã tới sở chỉ huy quân đội, nơi có khoảng 18 sỹ quan cảnh sát và quân đội đang nắm quyền kiểm soát. Các nhân vật này đe dọa nếu ông không từ chức họ sẽ sử dụng đến vũ khí. Ông Nasheed bày tỏ nghi ngờ người kế nhiệm Hassan "biết rõ kế hoạch này."



Về phần mình, ông Hassan đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan tới "đảo chính" và cho biết ông sẽ tuân thủ quy định của pháp luật, trong khi quân đội Maldives cũng phủ nhận việc họ lật đổ ông Nasheed.



Tân Tổng thống Hassan đã tuyên bố thành lập một chính phủ liên minh với sự tham gia của tất cả chính đảng, trong đó có cả MDP. Phát biểu lần đầu tiên trước truyền thông kể từ khi nhậm chức, ông Hassan cho biết các cuộc thảo luận đang diễn ra, đồng thời khẳng định sẽ làm việc trên tinh thần liên minh với nhiều đối tác trên cả nước nhằm xây dựng một quốc gia dân chủ ổn định, tôn trọng tự do cá nhân. Ông Hassan cũng đã rút lại lệnh cấm xuất ngoại do cảnh sát áp đặt đối với ông Nasheed và các quan chức khác trong chính quyền cũ.



Trong phản ứng quốc tế sau những biến động chính trường ở Maldives, quan chức cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu, bà Catherine Ashton, đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc" và kêu gọi giới chức Maldives bảo đảm an toàn và các quyền dân chủ cho người dân.



Tại Washington, Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi các bên bình tĩnh, duy trì ổn định đồng thời thông báo một phái viên cao cấp của Mỹ sẽ tới Maldives cuối tuần này./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)