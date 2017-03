Mali quyết định sẽ bầu cử Quốc hội vào ngày 24/11

Quyết định trên được đưa ra sau khi kết thúc các cuộc tham khảo ý kiến giữa Chính phủ Mali và đại diện các chính đảng.



Sau cuộc bầu cử tổng thống thành công với việc ứng cử viên Ibrahim Boubakar Keita đắc cử, cuộc bầu cử Quốc hội được đánh giá là có tầm quan trọng to lớn trong giai đoạn cuối cùng trước khi trật tự hiến pháp được thiết lập trở lại đầy đủ trên toàn lãnh thổ Mali.



Chính phủ Mali cũng tuyên bố sẵn sàng đối thoại với lãnh đạo các nhóm nổi dậy ở miền Bắc, sau khi nhóm vũ trang Touareg một ngày trước đó rút khỏi cuộc thương lượng với chính quyền do bất đồng về vấn đề quyền tự trị.



Nhóm vũ trang Touareg còn viện lý do khó khăn trong việc thực hiện thỏa thuận đã được ký giữa hai bên tại thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso vào tháng 6 và cáo buộc Chính phủ Mali không tôn trọng cam kết.



Trong khi đó, cùng ngày, một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một trại lính ở thành phố Tombouctou đã làm 6 người thiệt mạng gồm 2 dân thường và 4 tên khủng bố, cùng 6 binh sỹ bị thương.



Trước đó, một vụ tấn công bằng lựu đạn đã làm hai binh sỹ chính phủ bị thương trước một ngân hàng tại thành phố Kidal thuộc miền Bắc Mali.





Theo TTXVN