MasterCard, Visa bị tấn công vì chống Wikileaks

Nhóm hacker, lấy tên "chiến dịch trả đũa", nhận trách nhiệm gây ra các lỗi kỹ thuật nghiêm trọng trên trang web của MasterCard. Tuyên bố này được đưa qua một thông điệp trên mạng xã hội Twitter.

MasterCard cho hay hệ thống mã an toàn để xác nhận các thanh toán trên mạng bị ảnh hưởng, theo AP. Tuy nhiên, phát ngôn viên James Issokson cho biết khách hàng vẫn có thể sử dụng thẻ tín dụng để thực hiện việc giao dịch. Cuối ngày qua, trang web của Visa cũng không vào được, nhưng sau đó phục hồi và hãng cho biết giao dịch đã trở lại bình thường.

MasterCard là công ty mới nhất trong chuỗi các công ty có dịch vụ qua mạng ở Mỹ, như Visa, Amazon, PayPal và EveryDNS, cắt đứt quan hệ với Wikileaks trong những ngày gần đây. PayPal không gặp sự cố trong hôm qua nhưng công ty này cho biết đã bị từ chối dịch vụ hồi đầu tuần.

Trang web của luật sư Thụy Điển Claes Borgstrom, người đại diện cho hai phụ nữ trong vụ kiện Tổng biên tập Wikileak Julian Assange tội cưỡng hiếp, cũng không thể vào được hôm qua.

Website của ngân hàng Thụy Sĩ PostFinance, đóng tài khoản của chủ Wikileaks hồi đầu tuần, cũng bị tấn công. Phát ngôn viên Alex Josty cho biết trang web của họ đã bị chặn hôm 7/12.

Mạng xã hội Twitter đứng trước nguy cơ trở thành mục tiêu tiếp theo. Nhóm "Chiến dịch trả đũa" đã đưa ra một thông điệp rằng: "Twitter, kế tiếp sẽ là các ông vì đã kiểm duyệt các cuộc thảo luận về Wikileaks".

Hôm qua, Wikileaks tung ra thêm một loạt các thư tín bí mật của Mỹ. Một trong các tài liệu mới tiết lộ rằng chính phủ Anh thấy nhẹ nhõm sau khi thủ phạm vụ đánh bom máy bay Mỹ giết chết 270 người ở Lockerbie, Scotland, năm 1988 được thả tự do. Abdel Basset Ali al-Megrahi, kẻ bị cáo buộc là thủ phạm, là điệp viên của Lybia. Chính phủ Anh lo ngại phản ứng từ Lybia nếu tên này không được thả. Scotland đã trả tự do Megrahi năm ngoái vì lý do nhân đạo, bất chấp sự phản đối kịch liệt của Mỹ.

"Chiến tranh mạng"

Các chuyên gia công nghệ cho biết các website bị tấn công bằng đòn từ chối dịch vụ, tức là các hacker gửi thật nhiều yêu cầu đến trang web khiến nó quá tải và không còn tồn tại trực tuyến được nữa.

Noa Bar Yosef, một chuyên gia phân tích an ninh mạng cho hay các vụ tấn công này rất tập trung. "Họ đã thuê người trong mạng lưới của mình. Họ yêu cầu những người ủng hộ tải về một đoạn mã độc, sau đó theo một mệnh lệnh chung, những người này đồng loạt tấn công từ chối dịch vụ", ông cho biết.

Trước cuộc tấn công vào Mastercard, một thành viên của nhóm hacker Anonymous tên là Coldblood (máu lạnh) tuyên bố với BBC rằng sẽ có "rất nhiều thứ" được thực thi nhằm tấn công các công ty từ chối hợp tác với Wikileaks, hoặc những công ty đã tấn công trang web tiết lộ bí mật của thế giới này.

"Những website nào đã cúi đầu trước sức ép của chính phủ sẽ trở thành mục tiêu của chúng tôi", Máu lạnh cho biết. "Là một tổ chức, chúng tôi luôn đề cao tự do ngôn luận trên mạng và sẽ chống lại những người muốn phá hoại tự do đó".

"Chúng tôi thấy rằng Wikileaks không chỉ là một trang web tiết lộ thông tin, nó đã trở thành một chiến trường, nơi nhân dân đối mặt với chính phủ", người này nói thêm.

Máu lạnh thừa nhận rằng những cuộc tấn công như thế "có thể gây hại cho những người sử dụng khác", nhưng "đó là cách hữu hiệu để cảnh báo với các công ty rằng có nhiều người đang bất bình".

Nhóm Anonymous cũng đã tạo ra hàng trăm mirror site cho Wikileaks, sau khi tên miền của trang này bị nhà cung cấp dịch vụ Amazon dỡ bỏ.

Máu lạnh cho hay nhóm của anh ta sẽ giảm các cuộc tấn công từ chối dịch vụ, mà "tập trung hơn vào những biện pháp nhằm hỗ trợ Wikileaks và đảm bảo rằng Internet là một nơi cởi mở và tự do".



Theo Hải Minh ( VNE)