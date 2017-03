Mật vụ Mỹ gặp khó khi bảo vệ Romney

Các nhân viên mật vụ Mỹ theo sát ông Romney khi ông gặp những người ủng hộ tại Florida hôm qua. Ảnh: AFP

Theo The Salt Lake Tribune, ông Romney đã đến thánh đường nhiều lần kể từ khi được đội mật vụ bảo vệ, nhưng ông vẫn chưa vào những chốn linh thiêng và nghiêm ngặt hơn của giáo hội Mặc Môn, còn được gọi là Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Jesus Kito (LDS).

Các tín đồ đều có thể hành đạo ở nhà cộng đồng của LDS, nhưng chỉ có các thành viên cao cấp của giáo hội sắc mới được phép vào bên trong thánh thất tôn nghiêm hơn ở các đền này.

"Không có cách gì cho Mật vụ Mỹ đi vào khu vực giới nghiêm, tất cả đều phải tuân thủ luật lệ", ông Ronald Kessler, tác giả một cuốn sách về mật vụ của tổng thống nói. "Mật vụ sẽ phải xin phép, và tất nhiên, giáo hội sẽ hiểu và muốn Romney được bảo vệ. Mật vụ sẽ được vào bên trong".

Theo Kessler, những người được bảo vệ, như tổng thống hay ứng viên tổng thống, đều có tiếng nói nhất định về mức độ đảm bảo an ninh mà họ cần, dù họ hiểu những mối đe dọa chống lại mình là mọi nơi mọi lúc, và cũng đủ khôn ngoan để biết rằng đi đến đền một mình là quá nguy hiểm.

"Sẽ rất lố bịch nếu mật vụ không thể bảo vệ ông ấy ở một nơi đông người. Ông ấy là một mục tiêu hoàn hảo. Mọi tín đồ Mặc Môn đều có thể là tội phạm", Kessler nói.

Đội tranh cử của ông Romney đã đặt ra những câu hỏi về vấn đề an ninh này cho mật vụ Mỹ. Tuy nhiên, cơ quan này từ chối phát biểu và không tiết lộ công khai về những phương tiện cũng như cách thức làm nhiệm vụ của mình. Phát ngôn viên giáo hội LDS Scott Trotter cũng từ chối bình luận về vấn đề này.

Những tín đồ Mặc Môn khác có chức quyền cũng được đảm bảo an toàn bằng một đội vệ sĩ. Đáng chú ý nhất là lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, Harry Reid, người có ít nhất hai nhân viên an ninh của quốc hội hộ tống mọi nơi mọi lúc. Tuy nhiên, phát ngôn viên cơ quan an ninh này từ chối tiết lộ ông Reid được bảo vệ thế nào khi đến thăm các ngôi đền LDS. Theo những người thân cận, ông Reid có tham gia các nghi lễ ở đền nhưng không rõ đội an ninh có đi kèm ông vào bên trong hay không.

Cơ quan Mật vụ Mỹ có trách nhiệm bảo vệ các ứng viên tổng thống từ rất sớm trước khi cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11. Việc ông Romney nay được Mật vụ theo sát 24 giờ mỗi ngày là chuyện đương nhiên.

Tuy nhiên, vẫn còn những cách khác để ông Romney tham gia vào các nghi lễ của giáo hội mà vẫn được đảm bảo an toàn. Bill Nixon, một nhà vận động hành lang ở Washington, cho biết cách giải quyết dễ dàng cho vấn đề này là cử các nhân viên do đền bố trí hộ tống ông Romney vào trong đền.

Ông Romney vừa khép lại cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên với đương kim Tổng thống Barack Obama hôm 4/10 trong thế chủ động. Hôm nay, ứng viên của đảng Cộng hòa sẽ có bài phát biểu về chính sách đối ngoại, trước khi bước tiếp vào cuộc đối đầu thứ hai với ông Obama ngày 16/10 tới.

Theo Anh Ngọc (VNE)