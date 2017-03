Matxcơva đón "cơn mưa vàng"

Các chuyên gia dự báo thời tiết cho hay tình trạng nắng nóng - vốn đang làm cháy hàng chục nghìn ha rừng và thiêu hủy một phần tư sản lượng ngũ cốc của Nga - sẽ còn tiếp diễn thêm vài ngày nữa, dù mặt bằng nhiệt độ có giảm một chút.

Một cơn mưa lớn đã đổ xuống Matxcơva từ đêm qua. Nhiệt độ của ngày hôm nay ở thủ đô Nga dự kiến là 32 độ C, nóng hơn mức bình thường nhưng mát hơn nhiều so với cái nóng 40 độ C trong những ngày qua. Tình trạng khói mù đã giảm, AFP cho biết.

Tuy nhiên một số đám cháy rừng cây bụi vẫn tiếp tục ở quanh Matxcơva. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết một phần tư sản lượng mùa màng của Nga đã bị mất trong những trận cháy suốt ba tuần qua, nhiều trang trại đang đứng bên bờ vực phá sản. Nước này đã ra lệnh cấm xuất khẩu ngũ cốc

AP dẫn thông tin của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết các đội cứu hỏa đã giảm số khu vực bị cháy, tuy nhiên vẫn còn hơn 500 điểm có "bà hỏa" trên khắp đất nước, trong đó có 29 điểm quanh thủ đô. Hiện có khoảng 14.000 lính cứu hỏa đang tham gia dập cháy rừng ở Nga. Thủ tướng Putin hôm đầu tuần cũng đích thân lái thủy phi cơ tham gia chống cháy.

Chính phủ Nga đã tăng cường những nỗ lực chiến đấu với cháy rừng tại khu vực gần trung tâm nghiên cứu hạt nhân ở Sarov. Một số người đang lo ngại rằng cháy rừng có thể khiến những các hạt li ti ở vùng đất bị nhiễm xạ trong thảm họa hạt nhân Chernobyl phát tán.

Cháy rừng cũng đã bắt đầu xuất hiện ở nước láng giềng của Nga là Ukraina. Giới chức đang ra sức dập một đám cháy rộng 2 hecta cách khu Chernobyl 60 km.

Theo Thanh Mai (VNE)