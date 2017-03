Máy bay chiến đấu áp sát chung cư Mỹ

Khoảnh khắc gây sốc này xảy ra khi chiếc máy bay tiêm kích kiêm ném bom F18 tham gia một cuộc bay diễu hành chiến thuật, nhằm khai mạc cuộc đua xuồng cao tốc ở thành phố Detroit, miền bắc nước Mỹ, cuối tuần qua. Giới chức địa phương trước đó đã nới lỏng quy định cho phép các máy bay của không quân nhào xuống độ cao chỉ cách mặt sông Detroit hơn 30 mét để biểu diễn.

Một người dân sống trong tòa nhà nằm bên bờ sông này kể lại: "Tôi không thể tin được họ có thể bay thấp và gần tòa nhà của chúng tôi đến thế. Tôi dám chắc rằng phi công còn vẫy tay chào tôi nữa".

Chiếc máy bay chiến đấu nói trên đóng tại bang Virginia được trưng dụng để bay trình diễn trước hàng nghìn khán giả, trong khuôn khổ cuộc đua xuồng cao tốc mang tên Chrysler Jeep Superstores APBA Gold Cup.

Trước đó vào cuối tháng 4, chuyên cơ dự phòng Air Force One của Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng hai máy bay chiến đấu cũng lượn sát các tòa nhà ở New York, khiến người dân hoảng loạn vì lo sợ tái diễn một vụ khủng bố như ngày 11/9/2001. Một quan chức Nhà Trắng đã phải từ chức vì vụ bay lượn được giải thích là nhằm tìm kiếm những góc chụp ảnh đẹp nhất tại New York này.